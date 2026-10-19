भोपाल से दतिया और खजुराहो के लिए 1 नवंबर से फिर शुरू होंगी उड़ानें, शुरुआती 5 सीटें मिलेंगी सिर्फ ₹1,000 में

डिजिटल डेस्क। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से प्रदेश के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन केंद्रों तक पहुंचने की राह एक बार फिर आसान होने जा रही है। राजा भोज एयरपोर्ट से प्रसिद्ध शक्तिपीठ दतिया और विश्व धरोहर स्थल खजुराहो के लिए सीधी उड़ानें दोबारा शुरू करने की तैयारी कर ली है। निजी विमानन कंपनी स्काईहाइप आगामी 1 नवंबर से इस सेवा को फिर से पटरी पर लाने जा रही है।

इसके लिए जरूरी 20 सीटर विमान भोपाल में तैयार खड़ा है और विमानन विभाग से अंतिम हरी झंडी मिलते ही टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी जाएगी। यात्रियों के लिए खास बात यह है कि कंपनी ने शुरुआती 5 सीटों का किराया केवल 1,000 रुपये तय किया है, जिसके बाद की सीटें नियमित दर पर मिलेंगी।