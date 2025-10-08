MP मेंं खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, अपात्रों की जगह गरीबों को मिलेगा हक का राशन; 10 हजार करदाताओं को नोटिस

नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल: जिले में 10 हजार ऐसे राशन कार्डधारी लोग थे जो कर जमा करने के बाद भी गरीबों के हक का खाद्यान्न ले रहे थे।जिन्हें खाद्य विभाग ने नोटसि देकर जवाब मांगा है कि वह कारण स्पष्ट करें।इन सभी कार्डधारियों का जवाब आने के बाद पात्रता सूची से बाहर कर दिया जाएगा और इनकी जगह पर नये आवेदन कर रहे लोगों को e-KYC करने के बाद पात्रता पर्ची जारी की जाएगी।

विशेष अभियान चलाकर सर्वे कराया खाद्य विभाग ने विशेष अभियान चलाकर सर्वे कराया था जिसमें यह 10 हजार कारदाता चिह्नित किए गए थे, जिनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। जिला खाद्य आपूर्ति शाखा से मिली जानकारी के अनुसार भोपाल में करीब 13 लाख 50 हजार लोगों को पात्रता पर्ची कग तहत राशन दिया जाता है। इन सभी की e-KYC करवाने के लिए अभियान चलाया गया था, जिसके तहत करीब 90 प्रतिशत लोगों की ईकेवायसी पूरी हो चुकी है। जबकि 10 प्रतिशत की e-KYC होना अभी बाकि हैं।