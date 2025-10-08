MP मेंं खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, अपात्रों की जगह गरीबों को मिलेगा हक का राशन; 10 हजार करदाताओं को नोटिस

नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल: जिले में 10 हजार ऐसे राशन कार्डधारी लोग थे जो कर जमा करने के बाद भी गरीबों के हक का खाद्यान्न ले रहे थे।जिन्हें खाद्य विभाग ने नोटसि देकर जवाब मांगा है कि वह कारण स्पष्ट करें।इन सभी कार्डधारियों का जवाब आने के बाद पात्रता सूची से बाहर कर दिया जाएगा और इनकी जगह पर नये आवेदन कर रहे लोगों को e-KYC करने के बाद पात्रता पर्ची जारी की जाएगी।
खाद्य विभाग ने विशेष अभियान चलाकर सर्वे कराया था जिसमें यह 10 हजार कारदाता चिह्नित किए गए थे, जिनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। जिला खाद्य आपूर्ति शाखा से मिली जानकारी के अनुसार भोपाल में करीब 13 लाख 50 हजार लोगों को पात्रता पर्ची कग तहत राशन दिया जाता है। इन सभी की e-KYC करवाने के लिए अभियान चलाया गया था, जिसके तहत करीब 90 प्रतिशत लोगों की ईकेवायसी पूरी हो चुकी है। जबकि 10 प्रतिशत की e-KYC होना अभी बाकि हैं।
इसी बीच 19 हजार 242 नये लाेगों ने पात्रता पर्ची के लिए आवेदन किए हैं। इन सभी के दस्तावेजों की जांच चल रही है और पात्र होने पर e-KYC होने के बाद ही पात्रता पर्ची जारी की जाएगी। सहायक आपूर्ति अधिकारी संदीप भार्गव ने बताया कि 10 हजार करदाता राशन ले रहे थे, जिन्हें नोटिस जारी किए गए हैं।
इनमें से करीब एक हजार ने जवाब दिया है जबकि बाकि का जवाब आना अभी बाकि है। करदाता की श्रेणी में आने के कारण इनके नाम हटाए जाएंगे और नये लोगों के नाम e-KYC होने के बाद पात्रता सूची में जोड़ दिए जाएंगे। जिससे उनको समय पर खाद्यान्न मिल सके।
