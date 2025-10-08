'जब हम अपने लोगों को खो देते हैं तो बहुत दुख होता है...', MP में कफ सिरप से हुई मौतों पर CM ने जताया दुख

नई दुनिया, भोपाल: छिंदवाड़ा में कफ सिरप (Cough Syrup Case) से हुई मौतों पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव (MP CM Mohan Yadav Expresses Grief) ने कहा, "जब लापरवाही होती है और हम अपने लोगों को खो देते हैं, तो बहुत दुख होता है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने प्रभावित बच्चों से मुलाकात की। हमने इस पर संयुक्त जवाबदेही तय की है। हम किसी भी विषय पर सकारात्मक आलोचना और चर्चा का स्वागत करते हैं, चाहे वह विपक्ष की ओर से हो, मीडिया की ओर से हो या आम आदमी की ओर से हो।"
मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने बुधवार को कहा कि मैं भरे मन से कह सकता हूं और हम सबको लगता है कि कहीं ऐसी कोई चूक होती है और जब कोई अपना जाता है, तो कष्ट होता है, फिर चाहे छिंदवाड़ा की बात हो। मैं भी वहां गया और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल भी नागपुर (जहां बच्चे भर्ती हैं) सहित अन्य स्थानों पर गए। कुल मिलाकर हम सबकी सामूहिक जवाबदारी है।
अपने पक्ष और प्रतिपक्ष के लोगों से कहना चाहता हूं कि चुनाव तो पांच साल में आता है, लेकिन चुनाव के बीच में हमारी परस्पर समझ बनी रहे और सहानुभूति भी रहे। सकारात्मक आलोचना का कोई बुरा नहीं मानता है। अपने दायरे में रहते हुए प्रशासन को सही बात बताएं, हम सब स्वागत करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में नशे के रूप में उपयोग किए जाने वाले मादक पदार्थों की बिक्री पर नियंत्रण के लिए पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में अवैध शराब की बिक्री पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं।
प्रदेश में मादक पदार्थों की बिक्री पर सख्त कार्रवाई के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं...
सीएम मोहन यादव ने कहा, "विंध्य में कोरेक्स सिरप की खपत पर अंकुश लगाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। यूपी सरकार और पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय करके नशीली सिरप के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं"
