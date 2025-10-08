'जब हम अपने लोगों को खो देते हैं तो बहुत दुख होता है...', MP में कफ सिरप से हुई मौतों पर CM ने जताया दुख

नई दुनिया, भोपाल: छिंदवाड़ा में कफ सिरप (Cough Syrup Case) से हुई मौतों पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव (MP CM Mohan Yadav Expresses Grief) ने कहा, "जब लापरवाही होती है और हम अपने लोगों को खो देते हैं, तो बहुत दुख होता है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने प्रभावित बच्चों से मुलाकात की। हमने इस पर संयुक्त जवाबदेही तय की है। हम किसी भी विषय पर सकारात्मक आलोचना और चर्चा का स्वागत करते हैं, चाहे वह विपक्ष की ओर से हो, मीडिया की ओर से हो या आम आदमी की ओर से हो।"

'मैं भरे मन से कह सकता हूं' मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने बुधवार को कहा कि मैं भरे मन से कह सकता हूं और हम सबको लगता है कि कहीं ऐसी कोई चूक होती है और जब कोई अपना जाता है, तो कष्ट होता है, फिर चाहे छिंदवाड़ा की बात हो। मैं भी वहां गया और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल भी नागपुर (जहां बच्चे भर्ती हैं) सहित अन्य स्थानों पर गए। कुल मिलाकर हम सबकी सामूहिक जवाबदारी है।