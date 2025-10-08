MP में हथियारबंद चोरों का आतंक, मंदिर और दो घरों में लाखों की लूटपाट... बुजुर्ग पर जानलेवा हमला

नईदुनिया न्यूज, मुरैना-पोरसा: पोरसा थाना क्षेत्र के कोंथरकलां गांव में मंगलवार की रात में ताबड़तोड़ चोरी की वारदातों को बदमाशों ने अंजाम दिया। कोंथरकलां पंचायत के तालपुरा व मंडोखर गांवों के दो घरों से लाखों रुपये के गहने और नकदी समेट ले गए। इसके अलावा मंदिर की दान पेटी को भी नहीं छोड़ा। इस बीच मंडोखर गांव में एक घर के बाहर सो रहा बुजुर्ग जागा तो उस पर धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद चोर भागे।

घर की पीछे से दीवार को तोड़कर घुसे चोर पुलिस अब मामले में चोरों की पड़ताल में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक चोरों ने कोंथरकलां पंचायत के ताल का पुरा गांव निवासी पूर्व सरपंच जगदीश सिंह तोमर के घर के निशाना बनाया। चोरों ने घर की पीछे से दीवार को तोड़ा। इसके बाद कमरे को खंगाल डाला। चोर घर से एक बंदूक, लगभग 25 तौला सोना, 200 ग्राम चांदी और सात हजार रुपये नकद चुरा ले गए।