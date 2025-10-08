MP में हथियारबंद चोरों का आतंक, मंदिर और दो घरों में लाखों की लूटपाट... बुजुर्ग पर जानलेवा हमला

नईदुनिया न्यूज, मुरैना-पोरसा: पोरसा थाना क्षेत्र के कोंथरकलां गांव में मंगलवार की रात में ताबड़तोड़ चोरी की वारदातों को बदमाशों ने अंजाम दिया। कोंथरकलां पंचायत के तालपुरा व मंडोखर गांवों के दो घरों से लाखों रुपये के गहने और नकदी समेट ले गए। इसके अलावा मंदिर की दान पेटी को भी नहीं छोड़ा। इस बीच मंडोखर गांव में एक घर के बाहर सो रहा बुजुर्ग जागा तो उस पर धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद चोर भागे।
पुलिस अब मामले में चोरों की पड़ताल में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक चोरों ने कोंथरकलां पंचायत के ताल का पुरा गांव निवासी पूर्व सरपंच जगदीश सिंह तोमर के घर के निशाना बनाया। चोरों ने घर की पीछे से दीवार को तोड़ा। इसके बाद कमरे को खंगाल डाला। चोर घर से एक बंदूक, लगभग 25 तौला सोना, 200 ग्राम चांदी और सात हजार रुपये नकद चुरा ले गए।
चोर लगभग 26 से 27 लाख रुपये का सामान ले गए। इसके बाद मंडोखर गांव के सिद्धार्थ सिंह तोमर के घर में वारदात को अंजाम दिया। सिद्धार्थ के घर के बगल के खंडहर से घर में चोर घुसे। यहां चोरों ने बक्से अलमारी खंगाल डाले। चोर उसके घर से सोने की चेन, नाक फूल, तोड़िया और 10 हजार रुपये नकद चुरा ले गए। तीसरी वारदात मंडोखर गांव के ही हनुमान मंदिर पर की, जहां से दान पेटी का ताला तोड़कर चोर लगभग पांच से हजार रुपये चुरा ले गए।
इसके बाद चोरों ने रामभरोसी शर्मा उम्र 70 साल के घर पर भी चोरी का प्रयास किया। रामभरोसी घर के बाहर खटिया पर सो रहे थे, लेकिन चोरों की आहट सुनकर वह जाग गए। जिस पर उन्होंने आवाज दी तो उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हथियार से उनके हाथ और गर्दन पर वार किया गया। फिर भी रामभरोसी चिल्लाते रहे तो बदमाश मौके से भाग निकले। ग्रामीण रात में इकट्ठा हो गए, लेकिन चोरों का पता नहीं चला। पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी है। इस बीच पूर्व सरपंच के घर में चोरों द्वारा छोड़ा गया बड़ा हथौड़ा और एक गैंती भी बरामद की है।
कोंथरकलां गांव में इससे पूर्व भी कई चोरियां हो चुकीं है। जिनका अभी तक खुलासा पुलिस नहीं कर पाई है। लगभग चार माह पूर्व चोरों ने शिवकुमार सिंह तोमर के सूने घर को निशाना बनाया। जहां से चोर लगभग 22 तौले सोने के जेवर और प्लाट के लिए रखे साढ़े तीन लाख रुपये चुरा ले गए थे। इस चोरी के खुलासे के लिए शिवकुमार कई बार आवेदन तक दे चुके हैं। इसी तरह दो साल पहले मंडोखर गांव के रमेश सिंह तोमर के घर से भी चोर 20 तौला सोना व 10 लाख रुपये नकद चुरा ले गए थे। जिसका अभी तक पुलिस खुलासा नहीं कर सकी है। इससे पूर्व भी कई चोरी की वारदात गांव में हो चुकीं हैं।
बदमाश एक दो नहीं इससे ज्यादा लग रहे है। वारदात को जिस तरह से अंजाम दिया गया है, वह भी दो गांवों में, उससे लग रहा था कि वह पूरी तरह से हथियारों से लैस थे। वहीं मौके पर हथौड़ा और गैंती को छोड़ गए है। उनका इरादा किसी की जान लेने का भी था। बुजुर्ग रामभरोसी पर धारादार हथियारों से हमला भी किया गया। अगर सिद्धार्थ और पूर्व सरपंच जगदीश सिंह के घर से कोई जागता तो उन पर भी बड़ा हमला हो सकता था।
आधी रात की घटना है, आठ से 10 के करीब लोग थे, जिन्होंने हमने पर हमला किया है। चिल्लाया तो सभी मौके से भाग गए। वह तो जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। रामभरोसी शर्मा, घायल बुजुर्ग, मंडोखर घर की दीवार तोड़कर लगभग रात एक बजे के करीब 25 से 26 तौला सोना, 200 ग्राम चांदी और एक बंदूक को चोर ले गए हैं। पुलिस आई थी, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। मंगल सिंह तोमर, पूर्व सरपंच का स्वजन तालपुरा। कोंथर गांव में एक घर में चोरी हुई है, दूसरे घर में चोरी का प्रयास हुआ है। मामला दर्ज कर लिया है। दो महीने पहले भी चोरी हुई, उसकी जांच में पुलिस टीम लगी हुई है।
रवि प्रताप सिंह भदौरिया एसडीओपी,अंबाह