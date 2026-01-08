शादी का वादा कर दो साल साथ रखा, गर्भवती होने पर छोड़ा... पूर्व भाजयुमो नेता पर लिव-इन पार्टनर से दुष्कर्म का मामला दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: पूर्व भाजयुमो नेता जीत निशोदे के खिलाफ उसकी लिव-इन पार्टनर ने दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कराया है। पीड़िता का आरोप है कि निशोदे ने उसे शादी का झांसा देकर करीब दो साल तक अपने साथ रखा और इस दौरान दोनों ने मंदिर में शादी भी की थी। पीड़िता की शिकायत पर शाहपुरा थाने में मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है।

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसका लंबे समय से जीत निशोदे से संपर्क था। पत्नी के रहते हुए भी निशोदे उसे अपने साथ रहने के लिए ले आया था और उसने भरोसा दिलाया था कि वह जल्द ही पत्नी को तलाक देकर उससे सार्वजनिक रूप से विवाह करेगा। पीड़िता के दबाव बनाने पर उसने मंदिर में शादी की थी।