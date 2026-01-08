मेरी खबरें
    By prashant vyasEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 08 Jan 2026 02:38:57 AM (IST)Updated Date: Thu, 08 Jan 2026 02:39:56 AM (IST)
    शादी का वादा कर दो साल साथ रखा, गर्भवती होने पर छोड़ा... पूर्व भाजयुमो नेता पर लिव-इन पार्टनर से दुष्कर्म का मामला दर्ज
    भोपाल में पूर्व भाजयुमो नेता जीत निशोदे पर उसकी लिव-इन पार्टनर ने दुष्कर्म का लगाया आरोप। प्रतीकात्मक फोटो

    1. लिव-इन पार्टनर ने दर्ज कराया दुष्कर्म केस
    2. शादी का वादा कर दो साल साथ रखा
    3. गर्भवती होने पर छोड़े जाने का आरोप

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: पूर्व भाजयुमो नेता जीत निशोदे के खिलाफ उसकी लिव-इन पार्टनर ने दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कराया है। पीड़िता का आरोप है कि निशोदे ने उसे शादी का झांसा देकर करीब दो साल तक अपने साथ रखा और इस दौरान दोनों ने मंदिर में शादी भी की थी। पीड़िता की शिकायत पर शाहपुरा थाने में मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है।

    पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसका लंबे समय से जीत निशोदे से संपर्क था। पत्नी के रहते हुए भी निशोदे उसे अपने साथ रहने के लिए ले आया था और उसने भरोसा दिलाया था कि वह जल्द ही पत्नी को तलाक देकर उससे सार्वजनिक रूप से विवाह करेगा। पीड़िता के दबाव बनाने पर उसने मंदिर में शादी की थी।


    पीड़िता का कहना है कि जब उसने आरोपित को अपने गर्भवती होने की जानकारी दी, तो निशोदे ने उसे घर से निकाल दिया और उससे दूरी बना ली। इसके बाद पीड़िता ने स्थानीय पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और न्याय की मांग की।

    एसआई संगीता काजले के अनुसार, जीत निशोदे फिलहाल शाहपुरा मल्टी क्षेत्र में रहकर निजी कार्य कर रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही आरोपित की गिरफ्तारी की जाएगी।

    गौरतलब है कि कुछ दिन पहले जीत निशोदे का एक अश्लील वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया था। अब इस नए प्रकरण के सामने आने से मामला और गंभीर हो गया है।

    पुलिस का कहना है कि पीड़िता के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

