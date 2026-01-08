इंदौर में दूषित पानी से मौतों पर CM मोहन यादव बोले- हर एक मौत बेहद कष्टकारी, मृत्यु पंजीयन के आधार पर मिलेगी राहत राशि

नईदुनिया, भोपाल: इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित जल पीने से हुई मौतों (MP Contaminated Water Crisis) की संख्या को लेकर सामने आ रहे अलग-अलग आंकड़ों पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को मीडिया से चर्चा में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि एक भी व्यक्ति की जान जाना अत्यंत कष्टकारी है, इसलिए सरकार इस घटना को केवल आंकड़ों के नजरिये से नहीं देख रही है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रशासन की अपनी दृष्टि और प्रक्रिया होती है। जिन परिवारों ने शव का पोस्टमार्टम कराया है, उनके आधार पर प्रशासन द्वारा आंकड़े तय किए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जो संख्या सामने आई है, वही प्रशासनिक आंकड़ा है, हालांकि इसे अंतिम नहीं माना जा सकता।