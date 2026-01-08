मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    इंदौर में दूषित पानी से मौतों पर CM मोहन यादव बोले- हर एक मौत बेहद कष्टकारी, मृत्यु पंजीयन के आधार पर मिलेगी राहत राशि

    MP Contaminated Water Crisis: इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित जल पीने से हुई मौतों को लेकर सामने आ रहे अलग-अलग आंकड़ों पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन य ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 08 Jan 2026 12:37:43 AM (IST)Updated Date: Thu, 08 Jan 2026 12:42:56 AM (IST)
    इंदौर में दूषित पानी से मौतों पर CM मोहन यादव बोले- हर एक मौत बेहद कष्टकारी, मृत्यु पंजीयन के आधार पर मिलेगी राहत राशि
    दूषित जल से मौतें अत्यंत दुखद- मुख्यमंत्री

    HighLights

    1. सरकार हर क्षण पीड़ित परिवारों के साथ- CM
    2. पोस्टमार्टम आधार पर तय हुई संख्या
    3. आंकड़ों में नहीं उलझेगी MP सरकार

    नईदुनिया, भोपाल: इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित जल पीने से हुई मौतों (MP Contaminated Water Crisis) की संख्या को लेकर सामने आ रहे अलग-अलग आंकड़ों पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को मीडिया से चर्चा में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि एक भी व्यक्ति की जान जाना अत्यंत कष्टकारी है, इसलिए सरकार इस घटना को केवल आंकड़ों के नजरिये से नहीं देख रही है।

    मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रशासन की अपनी दृष्टि और प्रक्रिया होती है। जिन परिवारों ने शव का पोस्टमार्टम कराया है, उनके आधार पर प्रशासन द्वारा आंकड़े तय किए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जो संख्या सामने आई है, वही प्रशासनिक आंकड़ा है, हालांकि इसे अंतिम नहीं माना जा सकता।


    यह भी पढ़ें- स्मार्ट सिटी का 'गंदा' सच, अमृत योजना के करोड़ों डकार गई पुरानी पाइपलाइनें, फिर भी नहीं सुधरा सिस्टम

    डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भागीरथपुरा परिक्षेत्र में हुई मृत्यु की घटनाओं के संबंध में इंदौर नगर निगम में दर्ज मृत्यु पंजीयन के आंकड़ों के आधार पर राज्य सरकार संबंधित मृतकों के स्वजनों को राहत राशि प्रदान करेगी। उन्होंने इस घटना को अत्यंत दुखद बताते हुए कहा कि सरकार हर क्षण प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है।

    यह भी पढ़ें- पांच दिवसीय सप्ताह को प्रभावी बनाने CM मोहन यादव सख्त, ‘संकल्प से समाधान अभियान’ में 106 योजनाओं पर होगा फोकस

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.