बदबू आई तो खुला मौत का राज, लिफ्ट की डक्ट में दबकर बुजुर्ग की गई जान, कॉलोनी में मचा हड़कंप

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मिसरोद क्षेत्र स्थित चिनार ड्रीम सिटी कालोनी में लिफ्ट की डक्ट में दबकर एक 77 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। हैरानी की बात है कि वह 11 दिन से घर से लापता थे और स्वजन व पुलिस उनकी तलाशी में जुटे थे, लेकिन कॉलोनी में कैमरा न होने के कारण वे दूर-दूर तक तलाश करते रहे, जबकि वृद्ध बिल्डिंग की लिफ्ट के चैनल गेट से नीचे गिर चुका था और डक्ट में दबकर उनकी मौत हो गई। इसका खुलासा तब हुआ जब डक्ट से तेज बदबू आने लगी।

बिल्डिंग के व्यवस्थापकों ने तब लिफ्ट के मैकेनिक को बुलाया और जब वे नीचे पहुंचे तो वृद्ध का शव देखकर हैरान रह गए। बुजुर्ग की मौत ने कालोनाइजर और मेंटनेंस की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल मिसरोद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पेशे से व्यापारी थे प्रीतम गिरी

पुलिस के अनुसार 77 वर्षीय प्रीतम गिरी गोस्वामी अपने परिवार के साथ चिनार ड्रीम सिटी कालोनी में रहते थे। वे परिसर के डी ब्लॉक बिल्डिंग में तीसरे फ्लोर पर रहते थे। वह पेशे से व्यापारी थे और अब उनका बेटा मनोज व्यापार संभाल रहा है। स्वजनों ने बताया कि 11 दिन पहले वह दोपहर करीब 12 बजे घर से बिल्डिंग के नीचे धूप सेंकने का बोलकर बाहर निकले थे। काफी देर बाद वह नहीं लौटे तो हमने आसपास तलाश शुरू की। कई रिश्तेदारों को फोन किए, लेकिन वे कहीं न मिले।

इसके बाद मिसरोद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस भी यहां पहुंची और जांच पड़ताल की। कालोनी में सीसीटीवी न होने के कारण उनके आने-जाने की कोई जानकारी नहीं मिल रही थी।

इस तरह गिरने की शंका

स्वजनों का कहना है कि हर महीने डेढ़ हजार से ज्यादा मेंटनेंस देने के बावजूद बिल्डिंग कि लिफ्ट आए दिन बंद होती रहती है। साथ ही उसका चैनल गेट भी खराब है। शंका है कि वे उस दिन ऊपर से आ रही लिफ्ट का इंतजार कर रहे होंगे और चैनल गेट खुला होगा, जिससे पैर फिसलने की वजह से वे नीचे गिरे और बिल्डिंग के व्यवस्थापकों ने कोई ध्यान नहीं दिया।