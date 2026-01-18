भोपाल के रेलवे स्टेशनों पर 'फ्री पार्किंग' बनी मजाक... जाम और मनमर्जी से 15 मिनट में बाहर निकलना नामुमकिन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। रेलवे स्टेशनों पर वैसे तो नियमानुसार 15 मिनट का समय यात्रियों को लेने और छोड़ने के लिए पर्याप्त माना जाता है, लेकिन जब स्टेशन परिसर में भीड़ और ऑटो चालकों की मनमर्जी जारी हो तो यह समय आधा घंटे में कब तब्दील हो जाता है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। ऐसे ही हालात शहर के मुख्य भोपाल रेलवे स्टेशन और वर्ल्ड क्लास रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर देखने को मिल रहे हैं।

दोनों स्टेशनों के प्लेटफार्म नंबर एक पर जैसे ही ट्रेन आती है तो वहां यात्रियों को लेने के लिए ऑटो, कार और बाइक की लंबी कतार लग जाती है। इस दौरान वाहन चालक जहां-तहां अपने ऑटो और गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जिससे रास्ते संकरे हो जाते हैं और जाम की स्थिति बन जाती है। नतीजा यह होता है कि जो लोग केवल कुछ मिनट के लिए यात्रियों को लेने और छोड़ने के लिए आते हैं, वह चाहकर भी समय पर बाहर नहीं निकल पाते। इससे उनको 15 मिनट की मुफ्त पार्किंग का अवसर भी हाथ से निकल जाता है।

आए दिन की है ये समस्या स्टेशन पर मौजूद यात्रियों और स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां ऑटो चालकों की संख्या जरूरत से ज्यादा रहती है और वे किसी भी जगह वाहन घुसा देते हैं। इससे न सिर्फ अव्यवस्था फैलती है, बल्कि आम लोगों को समय पर निकलने में भी भारी दिक्कत होती है। उनका कहना है कि यह समस्या कोई एक-दो दिन की नहीं, बल्कि रोज की कहानी बन चुकी है, जिस पर अब तक कोई ठोस समाधान नहीं किया गया है। समाधान और सुझाव लेने और छोड़ने के समय पर बाहर निकलने के सभी गेट खोले जाएं।

प्लेटफार्म-वार अलग लेने और छोड़ने के जोन बनाए जाएं।

डिजिटल टाइम-ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया जाए।

अतिव्यस्त घंटों में अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती हो।

स्पष्ट साइन बोर्ड और अनाउंसमेंट सिस्टम हो।

पार्किंग ठेकेदार की नियमित मानिटरिंग हो। आम लोगों की परेशानी: इनका कहना है "मैं अपने माता-पिता को यहां लेने के लिए आया था, बुजुर्ग होने की वजह से मैंने उन्हें बाहर आने के लिए नहीं कहा, मैं उनको लेने गाड़ी अंदर ले आया, लेकिन यहां इतनी भीड़ थी कि 15 मिनट की मुफ्त पार्किंग भी कम पड़ गई। क्योंकि यहां ऑटो वालों ने अपना अड्डा बना रखा है।" - उमेश वशिष्ट, यात्री के स्वजन