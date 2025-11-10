मां बनी रक्षक! नवी मुंबई से इंदौर आ रही बस में युवती से अश्लील हरकत, चालक-हेल्पर ने नहीं की मदद, मां कार से मदद के लिए पहुंची

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। नवी मुंबई से इंदौर आ रही युवती के साथ लग्जरी बस में अश्लील हरकत हुई। परेशान युवती चालक और हेल्पर से मदद मांगती रही और किसी ने ध्यान नहीं दिया। आखिर में रोते हुए मां को काल लगाया तो मां कार लेकर सेंधवा तक गई और बेटी को बस से उतारा। राजेंद्र नगर पुलिस ने आरोपित किशोर सिंह सहित बस के चालक और हेल्पर को भी आरोपित बनाया है।

राजेंद्र नगर टीआई नीरज बिरथरे के अनुसार घटना शुक्रवार रात की है। राजेंद्र नगर क्षेत्र में रहने वाली युवती के साथ अश्लील हरकत हुई है। एक धार्मिक संस्थान से जुड़े परिवार की युवती मुंबई की मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करती है। वह हंस ट्रैवल्स की बस (एआर 11डी 1919) में नवी मुंबई से इंदौर आ रही थी। रास्ते में किशोर सिंह बैठा और युवती से अश्लील हरकतें करना शुरू कर दी।

किसी ने ध्यान नहीं दिया

बताते हैं कि युवती ने बस में बैठे यात्रियों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। आखिर में उसने रोते हुए अपनी मां को पूरी घटना बताई। घबराई मां स्वयं कार लेकर इंदौर से रवाना हुई और बस को सेंधवा में रोक लिया। महिला ने हंगामा किया और चालक व हेल्पर को खरीखोटी सुनाई। वह बेटी को कार में लेकर आई और राजेंद्र नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। रविवार देर रात पुलिस ने किशोर सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया। वह नांदेड़ साहेब गुरुद्वारा में कीर्तन करना बता रहा है। टीआई के अनुसार चालक और हेल्पर को भी आरोपित बनाया गया है।

शराब के नशे में थे चालक और हेल्पर

शिकायत के बाद पुलिस ने चालक और हेल्पर को बुलाया, लेकिन थाने नहीं आए। युवती ने बताया दोनों शराब के नशे में थे। किशोर सिंह उनका परिचित है, इसलिए रास्ते में बैठाया था। टीआई ने बस थाने बुलवाई, लेकिन संचालक अरुण गुप्ता नहीं आए। उन्होंने कहा कि युवती ने शिकायत नहीं की थी। बस में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जांच करने के बाद चालक और हेल्पर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने शून्य पर कायमी की है। विवेचना के लिए केस डायरी सेंधवा पुलिस को भेज दी जाएगी।