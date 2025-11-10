भोपाल-इंदौर हाईवे पर दर्दनाक हादसा, नौसेना के दो जवानों की मौत... कोच्चि नेवल बेस में थे पदस्थ

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शहर के भोपाल-इंदौर राजमार्ग पर मुबारकपुर टोल के पास एक भीषण सड़क हादसे में नौसेना के दो जवानों की मौत हो गई। दोनों जवान वाटर स्पोर्ट्स के राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने पिछले तीन महीने से भोपाल में थे। आज यानी सोमवार को दोनों के शव दिल्ली पहुंचेंगे, इसके बाद केरल में उनके घरों पर भेजा जाएगा।

परवलिया थाना प्रभारी रोहित नागर के अनुसार विष्णु आर्य रघुनाथ (27) और आनंद कृष्णन (18) केरल के अलपुझा जिले के रहने वाले थे। दोनों नौसेना में कार्यरत थे और वर्तमान में कोच्चि के नेवल बेस में पदस्थ थे। करीब तीन महीने पहले वे वाटर स्पोर्ट्स के राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने भोपाल आए थे। वे यहां श्यामला हिल्स इलाके के अंसल अपार्टमेंट में रहते थे।

ढाबे पर खाना खाने आए थे

शनिवार रात को दोनों दोस्तों के साथ भोपाल-इंदौर राजमार्ग स्थित ढाबे पर खाना खाने के लिए आए थे। रात करीब तीन बजे एफआरवी को मुबारकपुर टोल और रक्षा विहार कालोनी के बीच हादसे की सूचना मिली थी। प्रारंभिक तौर पर लग रहा है कि उनकी स्पोर्ट्स बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बिजली के खंभे से टकरा गई, लेकिन बाइक पर पिछले हिस्से में जिस तरह की टूट-फूट है, उससे किसी भारी वाहन से टक्कर लगने की भी आशंका बनी हुई है।

दुर्घटनास्थल के पास ही एक कट प्वाइंट भी है। साथ ही वहां स्ट्रीट लाइट चालू नहीं थी। आसपास सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होने से दुर्घटना का स्पष्ट कारण सामने नहीं आ सका है।

टूट गए थे दोनों के हेलमेट

सेना के अनुशासित जवानों ने बाइक पर सवारी के दौरान हेलमेट लगा रखा था। पुलिस को बाइक और दोनों के शवों के पास सेंट्रल वर्ज पर दो टूटे-फूटे हेलमेट मिले हैं। वे जिस तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं, उससे हादसे की भीषणता का अंदाजा हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है।