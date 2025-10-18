मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP में दिवाली से पहले किसानों के लिए खुशखबरी, सोलर पंप के लिए सरकार देगी 90% सब्सिडी

    MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों के हित में बड़ी घोषणा की है। सोलर पंप लेने पर किसानों को अब 60 की जगह राज्य सरकार 90 प्रतिशत सब्सिडी देगी। यानी किसान को मात्र 10 प्रतिशत ही देना होगा। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित किसान सम्मेलन में उन्होंने यह घोषणा की है। यहां भोपाल संभाग के लगभग 2000 किसानों को बुलाया गया था।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 18 Oct 2025 03:41:01 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 18 Oct 2025 04:50:15 PM (IST)
    MP में दिवाली से पहले किसानों के लिए खुशखबरी, सोलर पंप के लिए सरकार देगी 90% सब्सिडी
    Diwali से पहले किसानों के लिए खुशखबरी।

    HighLights

    1. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों के हित में बड़ी घोषणा की
    2. सोलर पंप लगाने के लिए 90 प्रतिशत सब्सिडी देगी राज्य सरकार
    3. मुख्यमंत्री आवास में आयोजित किसान सम्मेलन में यह घोषणा की

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों के हित में बड़ी घोषणा की है। सोलर पंप लेने पर किसानों को अब 60 की जगह राज्य सरकार 90 प्रतिशत सब्सिडी देगी। यानी किसान को मात्र 10 प्रतिशत ही देना होगा। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित किसान सम्मेलन में उन्होंने यह घोषणा की है। यहां भोपाल संभाग के लगभग 2000 किसानों को बुलाया गया था। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पांच हॉर्स पावर के कनेक्शन में किसान को मात्र 7500 देना होगा, राज्य सरकार 51000 रुपये की सब्सिडी देगी। जिन किसानों के पास तीन हॉर्स पावर का कनेक्शन है वह 10 प्रतिशत शुल्क देकर पांच हॉर्स पावर का कनेक्शन अपग्रेड करा सकते हैं।

    खबर अपडेट की जा रही है...


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.