MP में दिवाली से पहले किसानों के लिए खुशखबरी, सोलर पंप के लिए सरकार देगी 90% सब्सिडी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों के हित में बड़ी घोषणा की है। सोलर पंप लेने पर किसानों को अब 60 की जगह राज्य सरकार 90 प्रतिशत सब्सिडी देगी। यानी किसान को मात्र 10 प्रतिशत ही देना होगा। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित किसान सम्मेलन में उन्होंने यह घोषणा की है। यहां भोपाल संभाग के लगभग 2000 किसानों को बुलाया गया था। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पांच हॉर्स पावर के कनेक्शन में किसान को मात्र 7500 देना होगा, राज्य सरकार 51000 रुपये की सब्सिडी देगी। जिन किसानों के पास तीन हॉर्स पावर का कनेक्शन है वह 10 प्रतिशत शुल्क देकर पांच हॉर्स पावर का कनेक्शन अपग्रेड करा सकते हैं।