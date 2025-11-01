MP के किसानों के लिए अच्छी खबर... 16 जिलों में 6 नवंबर तक धान का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे किसान

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए 16 जिलों में बचे हुए किसानों का पंजीयन छह नवंबर तक हो सकेगा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इस संबंध में संबंधित जिला कलेक्टरों को आदेश जारी किए हैं।

16 जिलों के किसानों को मिलेगी राहत आदेश के अनुसार, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सतना, छिंदवाड़ा, शहडोल, अनूपपुर, दमोह, सिवनी, मैहर, उमरिया, जबलपुर, सीधी, अलीराजपुर, बैतूल और पन्ना जिलों में शेष किसानों का पंजीयन निर्धारित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में किया जाएगा। प्रदेश के कई जिलों तकनीकी समस्या और खराब मौसम के चलते किसान पंजीयन नहीं करा पाए थे। जिस कारण सरकार ने कृषक पंजीयन अवधि में विस्तार का निर्णय लिया है।