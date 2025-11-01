मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP के किसानों के लिए अच्छी खबर... 16 जिलों में 6 नवंबर तक धान का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे किसान

    MP News: मध्य प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए 16 जिलों में बचे हुए किसानों का पंजीयन छह नवंबर तक हो सकेगा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इस संबंध में संबंधित जिला कलेक्टरों को आदेश जारी किए हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 01 Nov 2025 09:52:59 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 01 Nov 2025 09:52:59 PM (IST)
    MP के किसानों के लिए अच्छी खबर... 16 जिलों में 6 नवंबर तक धान का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे किसान
    MP के किसानों के लिए अच्छी खबर।

    HighLights

    1. राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों को दी बड़ी राहत
    2. छह नवंबर तक धान रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे किसान
    3. इस संबंध में संबंधित जिला कलेक्टरों को आदेश जारी

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए 16 जिलों में बचे हुए किसानों का पंजीयन छह नवंबर तक हो सकेगा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इस संबंध में संबंधित जिला कलेक्टरों को आदेश जारी किए हैं।

    16 जिलों के किसानों को मिलेगी राहत

    आदेश के अनुसार, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सतना, छिंदवाड़ा, शहडोल, अनूपपुर, दमोह, सिवनी, मैहर, उमरिया, जबलपुर, सीधी, अलीराजपुर, बैतूल और पन्ना जिलों में शेष किसानों का पंजीयन निर्धारित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में किया जाएगा। प्रदेश के कई जिलों तकनीकी समस्या और खराब मौसम के चलते किसान पंजीयन नहीं करा पाए थे। जिस कारण सरकार ने कृषक पंजीयन अवधि में विस्तार का निर्णय लिया है।


    इसलिए नहीं करा पाए थे पंजीयन

    प्रदेश के कई जिलों से यह सुझाव प्राप्त हुए थे कि तकनीकी कारणों, समयाभाव या मौसम की बाधाओं के चलते कुछ किसान समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए पंजीयन नहीं करा पाए हैं। कलेक्टरों द्वारा भेजे गए इन प्रस्तावों पर विचार करते हुए सरकार ने कृषक पंजीयन की अवधि में विस्तार का निर्णय लिया है, ताकि कोई भी पात्र किसान सरकारी खरीदी से वंचित न रह जाए।

    यह भी पढ़ें- MP के दुर्गम क्षेत्रों में घर-घर पहुंचेंगी स्वास्थ्य सेवाएं, सीएम मोहन यादव ने 6 मोबाइल मेडिकल यूनिट को दिखाई झंडी

    बच गए किसानों को मिलेगी राहत

    सरकार के इस फैसले से उन किसानों को राहत मिलेगी, जो अभी तक पंजीयन नहीं करा पाए थे। अब वे 6 नवंबर तक अपने नजदीकी पंजीयन केन्द्रों पर जाकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ पंजीयन करा सकते हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.