बेटियों पर असभ्य टिप्पणी करने वाले अधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं, संतोष वर्मा मामले पर गोपाल भार्गव ने जताया आश्चर्य

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने ब्राह्मण बेटियों को लेकर असभ्य टिप्पणी करने वाले आइएएस अधिकारी संतोष वर्मा पर अब तक कार्रवाई न होने पर आश्चर्य जताया है। उन्होंने यह सवाल भी उठाया है कि जो व्यक्ति महिला उत्पीड़न का आरोपित है, न्यायाधीश के फर्जी आदेश बनाने के आरोप में जेल जा चुका है, उसकी पदस्थापना मंत्रालय में कैसे हुई।

यह बात भार्गव ने सामान्य वर्ग के कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल से भेंट के दौरान कही। मंत्रालय सेवा अधिकारी-कर्मचारी संघ, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, कर्मचारी मंच और परिवहन कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल ने गोपाल भार्गव से भेंटकर इस बात के लिए आभार जताया कि उन्होंने इस बात को उठाया कि सेवा नियमों से बंधे होने के बावजूद एक अधिकारी का आचरण इस तरह का है।