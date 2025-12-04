मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    बेटियों पर असभ्य टिप्पणी करने वाले अधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं, संतोष वर्मा मामले पर गोपाल भार्गव ने जताया आश्चर्य

    मंत्रालय सेवा अधिकारी-कर्मचारी संघ, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, कर्मचारी मंच और परिवहन कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल ने गोपाल भार्गव से भेंटकर इस बात के लिए आभार जताया कि उन्होंने इस बात को उठाया कि सेवा नियमों से बंधे होने के बावजूद एक अधिकारी का आचरण इस तरह का है।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 04 Dec 2025 08:59:45 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Dec 2025 09:04:14 PM (IST)
    बेटियों पर असभ्य टिप्पणी करने वाले अधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं, संतोष वर्मा मामले पर गोपाल भार्गव ने जताया आश्चर्य
    गोपाल भार्गव।

    HighLights

    1. भार्गव ने कहा था कि अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए।
    2. पदोन्नति की जांच होनी चाहिए। भाजपा के सांसदों ने यह कहा।
    3. इस मामले को उच्च स्तर पर उठाने का अनुरोध किया गया है।

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने ब्राह्मण बेटियों को लेकर असभ्य टिप्पणी करने वाले आइएएस अधिकारी संतोष वर्मा पर अब तक कार्रवाई न होने पर आश्चर्य जताया है। उन्होंने यह सवाल भी उठाया है कि जो व्यक्ति महिला उत्पीड़न का आरोपित है, न्यायाधीश के फर्जी आदेश बनाने के आरोप में जेल जा चुका है, उसकी पदस्थापना मंत्रालय में कैसे हुई।

    यह बात भार्गव ने सामान्य वर्ग के कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल से भेंट के दौरान कही। मंत्रालय सेवा अधिकारी-कर्मचारी संघ, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, कर्मचारी मंच और परिवहन कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल ने गोपाल भार्गव से भेंटकर इस बात के लिए आभार जताया कि उन्होंने इस बात को उठाया कि सेवा नियमों से बंधे होने के बावजूद एक अधिकारी का आचरण इस तरह का है।


    भार्गव ने कहा था कि अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। पदोन्नति की भी जांच होनी चाहिए। यह बात फिर भाजपा के सांसदों ने दोहराई। कर्मचारियों ने भार्गव से इस मामले को उच्च स्तर पर उठाने का अनुरोध किया।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.