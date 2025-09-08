Bhopal: तर्पण के दौरान नदी में डूबी पोती, बचाने कूदे दादा की मौत, पोती की तलाश जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल जिले के बैरसिया क्षेत्र के खजुरिया रामदास गांव में श्राद्ध पक्ष के पहले दिन एक दर्दनाक हादसा हो गया। रविवार सुबह नदी पर तर्पण करने गए 70 वर्षीय बुजुर्ग बाबूलाल साहू अपनी 12 वर्षीय पोती पल्लवी को बचाने के प्रयास में खुद डूब गए। पोती का पैर फिसलने से वह नदी में बहने लगी थी। दादा ने हिम्मत दिखाकर छलांग तो लगाई, लेकिन तेज बहाव और गहराई के कारण बाहर नहीं निकल सके।
पोते को ग्रामीण ने बचाया
इसी दौरान सात वर्षीय पोता राघवेंद्र भी पानी में बह गया था, लेकिन पास खड़े ग्रामीण तुलाराम ने जान जोखिम में डालकर उसे बचा लिया। हादसे के बाद अफरा-तफरी मच गई।
शव बरामद, पोती की तलाश जारी
रेस्क्यू टीम ने बाबूलाल का शव बरामद कर लिया, जिसे पोस्टमार्टम के बाद स्वजनों को सौंप दिया गया। हालांकि 12 वर्षीय पल्लवी का अब तक पता नहीं चल सका है। एसडीएम आशुतोष शर्मा के अनुसार, सोमवार को फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा।
