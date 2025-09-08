मेरी खबरें
    MP News: शहडोल पंचायत ने दो महीने में बूंदी-समोसे के 70 हजार के बिल किए पास, मचा हंगामा

    By Akash Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 08 Sep 2025 03:15:44 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Sep 2025 03:15:44 AM (IST)
    HighLights

    1. शहडोल जिले की रामपुर ग्राम पंचायत में जनप्रतिनिधियों द्वारा किए गए खर्च पर सवाल खड़े हो गए हैं
    2. यहां सिर्फ दो महीने में बूंदी और समोसे के 70 हजार रुपये के बिल पास कर दिए गए
    3. यह मामला इंटरनेट मीडिया पर सामने आने के बाद हंगामा मच गया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की रामपुर ग्राम पंचायत में जनप्रतिनिधियों द्वारा किए गए खर्च पर सवाल खड़े हो गए हैं। यहां सिर्फ दो महीने में बूंदी और समोसे के 70 हजार रुपये के बिल पास कर दिए गए। यह मामला इंटरनेट मीडिया पर सामने आने के बाद हंगामा मच गया।

    आंगनबाड़ी में कुकर-कुर्सी समेत 53 हजार के बिल भी

    बूंदी-समोसे के बिलों के अलावा आंगनबाड़ी केंद्र में कुकर, कुर्सी, गिलास और चिमटा जैसी वस्तुओं के नाम से लगभग 53 हजार रुपये के तीन बिलों का भी भुगतान हुआ है। ये सभी बिल ‘अपना होटल’ नाम से जारी किए गए हैं। होटल संचालक अब्दुल अली का कहना है कि वह रोजाना कई बिल बनाता है, लेकिन किस बिल पर विवाद हो रहा है, इसकी जानकारी नहीं है।

    जांच के आदेश

    मामले पर जनपद सीईओ गोहपारू सुधीर दिनकर ने कहा कि ग्राम पंचायत रामपुर में हुए बिल भुगतान की जानकारी उन्हें मिली है। जांच कराई जाएगी और नियमों के तहत कार्रवाई होगी।

