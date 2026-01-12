हार्ट अटैक, लकवा और किडनी फेल्योर... एक साथ कई बीमारियों से जूझ रहे मरीज को एम्स के डॉक्टरों ने दिया नया जीवन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के डॉक्टरों ने एक बार फिर अपनी विशेषज्ञता का लोहा मनवाया है। संस्थान के कार्डियोथोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी (सीटीवीएस) विभाग ने एक 30 वर्षीय युवक के हृदय की अत्यंत जटिल सर्जरी कर उसे मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया है। होशंगाबाद निवासी यह मरीज पिछले छह महीनों से न केवल कमजोर दिल, बल्कि हार्ट अटैक, लकवा और किडनी की खराबी जैसी कई गंभीर बीमारियों से एक साथ जूझ रहा था।

बेहद नाजुक थी मरीज की स्थिति डॉक्टरों के अनुसार, मरीज की स्थिति अत्यंत चिंताजनक थी। उसके हृदय के बाएं हिस्से (लेफ्ट वेंट्रिकल) में कई बड़े और गतिशील रक्त के थक्के मौजूद थे। ये थक्के इतने खतरनाक थे कि शरीर के किसी भी अंग की धमनी में फंसकर लकवा या तत्काल मृत्यु का कारण बन सकते थे। पूर्व में इन थक्कों की वजह से मरीज को लकवा मार चुका था और उसकी किडनी की धमनी भी अवरुद्ध हो गई थी। कई बड़े अस्पतालों से निराशा हाथ लगने के बाद मरीज को एम्स भोपाल रेफर किया गया था।