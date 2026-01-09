रेलवे के जनरल कोच में गुंडागर्दी... युवती के साथ तीन युवकों ने की छेड़छाड़, पुलिस ने दो को दबोचा, एक फरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। जीआरपी रानी कमलापित ने नर्मदापुरम रेल रूट पर वर्ष 2026 का पहला छेड़छाड़ का केस दर्ज किया है। शुक्रवार सुबह इटारसी से नर्मदापुरम के बीच सफर कर रही 18 वर्षीय युवती के साथ जनरल कोच में तीन युवकों ने छेड़छाड की। युवती अपने परिवार के साथ भोपाल आ रही थी।

घटना के चलते जब स्वजन ने आरोपितों का विरोध किया तो उन्होंने झूमाझटकी कर दी। हालात बिगड़ते देख परिवार ने नर्मदापुरम स्टेशन पर पुलिस को सूचना दी , जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपितों को पकड़ लिया, जबकि एक आरोपी फरार हो गया।