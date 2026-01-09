मेरी खबरें
    By Dheeraj BelwalEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 09 Jan 2026 06:58:39 PM (IST)Updated Date: Fri, 09 Jan 2026 06:58:39 PM (IST)
    रेलवे के जनरल कोच में गुंडागर्दी... युवती के साथ तीन युवकों ने की छेड़छाड़, पुलिस ने दो को दबोचा, एक फरार
    रेलवे के जनरल कोच में गुंडागर्दी। (AI Generated)

    HighLights

    1. ट्रेन के जनरल कोच में युवती से छेड़खानी
    2. स्वजनों की सतर्कता से दो आरोपी गिरफ्तार
    3. एक फरार, जीआरपी ने दर्ज किया मामला

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। जीआरपी रानी कमलापित ने नर्मदापुरम रेल रूट पर वर्ष 2026 का पहला छेड़छाड़ का केस दर्ज किया है। शुक्रवार सुबह इटारसी से नर्मदापुरम के बीच सफर कर रही 18 वर्षीय युवती के साथ जनरल कोच में तीन युवकों ने छेड़छाड की। युवती अपने परिवार के साथ भोपाल आ रही थी।

    घटना के चलते जब स्वजन ने आरोपितों का विरोध किया तो उन्होंने झूमाझटकी कर दी। हालात बिगड़ते देख परिवार ने नर्मदापुरम स्टेशन पर पुलिस को सूचना दी , जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपितों को पकड़ लिया, जबकि एक आरोपी फरार हो गया।


    इन नंबर्स पर करें फोन

    ट्रेन में किसी भी तरह की परेशानी होने पर महिलाएं तुरंत 112 (आपातकालीन पुलिस), 182 (रेलवे सुरक्षा हेल्पलाइन) या 1091 (महिला हेल्पलाइन) पर काल कर सकती हैं। इसके अलावा नजदीकी टीटीई, आरपीएफ या स्टेशन पुलिस को तुरंत सूचना देना चाहिए।

    सूचना मिली थी कि जनरल कोच में एक युवती के साथ तीन युवकों द्वारा छेड़छाड़ की गई है। तत्काल टीम भेजकर दो आरोपितों को मौके से पकड़ लिया गया, जबकि एक फरार हो गया। मामले को शून्य में दर्ज किया गया है।- एमएस सोमवंशी, थाना प्रभारी

