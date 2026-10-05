IAS अधिकारियों के बच्चों को टेनिस सिखाते समय अचानक गिरे 45 वर्षीय कोच, अस्पताल में मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: लिंक रोड नंबर-1 स्थित अरेरा क्लब में रविवार सुबह लान टेनिस की ट्रेनिंग दे रहे कोच की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 45 वर्षीय संजीव कुमार आइएएस अधिकारियों और उनके बच्चों को टेनिस का प्रशिक्षण दे रहे थे। इसी दौरान करीब 11:05 बजे वह अचानक लान में गिर पड़े और बेहोश हो गए।

अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने किया मृत घोषित क्लब के स्टाफ ने उन्हें तत्काल सीपीआर दिया और पानी के छींटे मारे, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसके बाद उन्हें जेपी अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक तौर पर डाक्टरों ने हार्ट अटैक की आशंका जताई है।