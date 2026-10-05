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IAS अधिकारियों के बच्चों को टेनिस सिखाते समय अचानक गिरे 45 वर्षीय कोच, अस्पताल में मौत

भोपाल के अरेरा क्लब में टेनिस प्रशिक्षण दे रहे 45 वर्षीय कोच संजीव कुमार अचानक कोर्ट पर गिर पड़े। अस्पताल में उनकी मौत हो गई, कारण पोस्टमार्टम से स्पष...और पढ़ें

By prashant vyasEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Mon, 05 Oct 2026 12:08:38 PM (IST)Updated Date: Mon, 05 Oct 2026 12:08:38 PM (IST)
IAS अधिकारियों के बच्चों को टेनिस सिखाते समय अचानक गिरे 45 वर्षीय कोच, अस्पताल में मौत
IAS अधिकारियों के बच्चों को टेनिस सिखाने वाले कोच की मौत। (नईदुनिया)

HighLights

  1. अरेरा क्लब में टेनिस प्रशिक्षण के दौरान कोच अचानक गिरे।
  2. 45 वर्षीय संजीव कुमार को अस्पताल ले जाया गया।
  3. डॉक्टरों ने अस्पताल पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित किया।

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: लिंक रोड नंबर-1 स्थित अरेरा क्लब में रविवार सुबह लान टेनिस की ट्रेनिंग दे रहे कोच की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 45 वर्षीय संजीव कुमार आइएएस अधिकारियों और उनके बच्चों को टेनिस का प्रशिक्षण दे रहे थे। इसी दौरान करीब 11:05 बजे वह अचानक लान में गिर पड़े और बेहोश हो गए।

अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

क्लब के स्टाफ ने उन्हें तत्काल सीपीआर दिया और पानी के छींटे मारे, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसके बाद उन्हें जेपी अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक तौर पर डाक्टरों ने हार्ट अटैक की आशंका जताई है।


राष्ट्रीय स्तर के टेनिस खिलाड़ी रह चुके थे संजीव

हबीबगंज थाना पुलिस के अनुसार संजीव कुमार मूलत: दिल्ली के रहने वाले थे। वह राष्ट्रीय स्तर के टेनिस खिलाड़ी रह चुके हैं। भोपाल में वह बीते तीन साल से कटारा हिल्स स्थित ग्लोबल पार्क सिटी में परिवार के साथ रहते थे। पिछले करीब दो साल से आइएएस अधिकारियों के क्लब अरेरा क्लब में टेनिस कोच के रूप में प्रशिक्षण दे रहे थे। इसके अलावा वह भेल स्पोर्ट्स क्लब में भी टेनिस ट्रेनर थे।

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पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगी मौत की वजह

  • पुलिस के मुताबिक संजीव रोजाना सुबह अरेरा क्लब में आइएएस अधिकारियों और उनके बच्चों को प्रशिक्षण देते थे। रविवार सुबह करीब आठ बजे वह क्लब पहुंच गए थे। करीब 11 बजे लान में कोचिंग के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और वह जमीन पर गिर पड़े।

  • क्लब स्टाफ ने उन्हें संभालने के साथ सीपीआर देकर होश में लाने का प्रयास किया। हालत में सुधार नहीं होने पर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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