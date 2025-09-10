मेरी खबरें
    IAS Transfer in MP: मध्‍य प्रदेश में अब प्रमुख सचिवों समेत कुछ और कलेक्टरों के भी होंगे तबादले

    IAS Transfer in MP: सरकार ने सोमवार को 14 आइईएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इसमें इंदौर और उज्जैन में कमिश्नर पदस्थ करने के साथ इंदौर, जबलपुर, कटनी, बड़वानी और आगर मालवा के कलेक्टर बदले गए। इसके बाद भी कुछ और जिलों के कलेक्टर बदले जाने हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 10 Sep 2025 07:49:35 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Sep 2025 08:00:54 PM (IST)
    IAS Transfer in MP: मध्‍य प्रदेश में अब प्रमुख सचिवों समेत कुछ और कलेक्टरों के भी होंगे तबादले
    मध्‍य प्रदेश में आईएएस अधिकारियों के तबादले।

    1. दशहरे के बाद कलेक्टर-कमिश्नर कांफ्रेंस से पहले होगी पदस्थापना।
    2. अक्टूबर से मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण का काम शुरू होगा।
    3. और फिर इसके चलते जनवरी तक तबादले नहीं किए जा सकेंगे।

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। पांच कलेक्टर और दो संभाग कमिश्नर बदलने के बाद सरकार कुछ प्रमुख सचिवों और कलेक्टरों को भी जल्द बदलेगी। इसकी तैयारी हो चुकी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव इसे अंतिम रूप देंगे।

    संभावना जताई जा रही है कि दशहरा के बाद होने वाली कलेक्टर-कमिश्नर कांफ्रेंस से पहले तबादले किए जाएंगे, क्योंकि अक्टूबर से मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण का काम प्रारंभ हो जाएगा और फिर जनवरी तक तबादले नहीं किए जा सकेंगे। सरकार ने सोमवार को 14 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं।

    इसमें इंदौर और उज्जैन में कमिश्नर पदस्थ करने के साथ इंदौर, जबलपुर, कटनी, बड़वानी और आगर मालवा के कलेक्टर बदले गए। इसके बाद भी कुछ और जिलों के कलेक्टर बदले जाने हैं।

    सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक) प्रस्ताव तैयार कर चुका है लेकिन मुख्यमंत्री के स्तर पर अंतिम निर्णय होना बाकी है। इसी तरह अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के कुछ अधिकारियों के दायित्व में भी परिवर्तन संभावित है।

    इसमें जिन अधिकारियों के पास कार्य की अधिकता है, उनसे प्रभार लेकर दूसरे अधिकारियों को दिया जा सकता है। जनसंपर्क विभाग के प्रमुख सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी देने पर विचार चल रहा है।

