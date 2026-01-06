MP Weather Update: मध्य प्रदेश में बर्फीली हवाओं का कहर, छतरपुर में 1 डिग्री पहुंचा पारा; किसानों के लिए अलर्ट जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं ने पूरे मध्य प्रदेश को ठिठुरा दिया है। सोमवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिन और रात के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। वहीं दृश्यता 50 से 200 मीटर रही। राजगढ़, विदिशा, भोपाल, सीहोर, खंडवा, रतलाम, उज्जैन, दतिया, ग्वालियर, टीकमगढ़ में कोल्ड-डे रहा।

कई जिलों में पारा सामान्य से तीन से पांच डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया, जिससे जनजीवन के साथ-साथ खेती पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इस दौरान प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान शहडोल के कल्याणपुर में 3.8 डिग्री और दतिया का 4.4 डिग्री सेल्सियस रहा। जबकि सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान रायसेन का 26.0 डिग्री और छिंदवाड़ा का 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम विभाग के अनुसार ग्वालियर-चंबल और बुंदेलखंड अंचल में ठंड का प्रकोप सबसे अधिक रहा। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश सभी जिलों में मध्यम से अति घना कोहरा छाएगा। कई इलाकों में शीतलहर चलेगी व मौसम शुष्क रहेगा। प्रदेश के प्रमुख शहरों का तामपान शहर अधिकतम तापमान (°C) न्यूनतम तापमान (°C) भोपाल 18.4 6.8 इंदौर 22.0 8.6 ग्वालियर 19.6 6.4 जबलपुर 20.4 9.0 नोट: तापमान डिग्री सेल्सियस में छतरपुर के नौगांव में तापमान एक डिसे पर आया बुंदेलखंड में रात को कोहरा छा रहा है और दिनभर ठिठुरन लोगों को कंपकंपा रही है। सोमवार को छतरपुर जिले के नौगांव में न्यूनतम तापमान एक डिग्री सेल्सियस तो खजुराहो में 5.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। स्थिति यह हैं कि ओस की बूंदें जमने लगी हैं। ठिठुरन लगातार बढ़ रही है।