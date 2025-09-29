Bhopal में घुमाने के बहाने कार में नाबालिग मंगेतर से दुष्कर्म, उसके स्वजनों के विरोध पर तोड़ दी सगाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी में एक राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त संगीत शिक्षक ने नाबालिग मंगेतर को घुमाने के बहाने उससे दुष्कर्म किया और फिर जब उसकी इस हरकत पर किशोरी के स्वजनों ने विरोध किया तो आरोपित ने सगाई तोड़ दी। साथ ही आरोपित की बहन और मां ने भी किशोरी के स्वजनों से अभद्रता की और धमकी दे डाली। शिकायत पर बिलखिरिया पुलिस ने आरोपित युवक पर दुष्कर्म और उसकी बहनों पर अभद्रता और धमकी देने का केस दर्ज किया है।

पेशे से संगीत शिक्षक आरोपी थाना प्रभारी उमेश सिंह के अनुसार 22 वर्षीय विवेक तिवारी कोकता बायपास क्षेत्र में रहता है। वह पेशे से संगीत शिक्षक है, साथ ही पढ़ाई भी कर रहा है। उसके पिता के परिचित की 17 वर्षीय बेटी से फरवरी 2025 में युवक की सगाई हुई थी। इस दौरान किशोरी के बालिग हो जाने पर शादी करना तय हुआ था। पीड़िता का आरोप है कि 27 सितंबर को स्कूल जाने के दौरान युवक ने उसे कार में बैठाया और घुमाने के लिए हथाईखेड़ा डैम की ओर ले गया। जहां दोपहर करीब तीन बजे उसने अपनी नाबालिग मंगेतर के साथ जबरन दुष्कर्म किया।