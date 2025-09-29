MP में स्टंटबाज की गुंडागर्दी... दो पहिया वाहन से कर रहा था स्टंट, रोकने पर पुलिसकर्मी पर किया हमला

नईदुनिया प्रतिनिधि, नीमच। नीमच शहर में फास्ट फूड की दुकान संचालित करने वाले एक युवक को पुलिस ने स्टंट करने से रोका तो उसने पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया और झूमाझटकी कर मारपीट की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा और शासकीय सेवक से मारपीट करने के आरोप में प्रकरण दर्ज किया। साथ ही शांति भंग करने के आरोप में कार्रवाई कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया।

युवक को रोकने पर कर दिया हमला यह घटना रविवार रात लगभग 8 बजे की बताई जाती है। शहर के शोरूम चौराहा पर नीमच केंट थाने का स्टाफ चौकसी के लिए तैनात था, तभी एक स्कूटर पर एक युवक जानलेवा स्टंट करते दिखाई दिया तो शोरूम चौराहे पर तैनात पुलिसकर्मी ने युवक को रोका तो स्टंट कर रहा युवक बौखला गया और उसने चौराहे पर स्कूटर खड़ी कर पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया और मारपीट करने की कोशिश की। इस समूचे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। चौराहे पर तैनात अन्य पुलिसकर्मियों ने युवक को पकड़ा और थाने ले गए।