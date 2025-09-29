MP में स्टंटबाज की गुंडागर्दी... दो पहिया वाहन से कर रहा था स्टंट, रोकने पर पुलिसकर्मी पर किया हमला

मेरी खबरें
    By jaswant purohit
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 29 Sep 2025 10:32:08 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 29 Sep 2025 10:32:08 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, नीमच। नीमच शहर में फास्ट फूड की दुकान संचालित करने वाले एक युवक को पुलिस ने स्टंट करने से रोका तो उसने पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया और झूमाझटकी कर मारपीट की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा और शासकीय सेवक से मारपीट करने के आरोप में प्रकरण दर्ज किया। साथ ही शांति भंग करने के आरोप में कार्रवाई कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया।

    युवक को रोकने पर कर दिया हमला

    यह घटना रविवार रात लगभग 8 बजे की बताई जाती है। शहर के शोरूम चौराहा पर नीमच केंट थाने का स्टाफ चौकसी के लिए तैनात था, तभी एक स्कूटर पर एक युवक जानलेवा स्टंट करते दिखाई दिया तो शोरूम चौराहे पर तैनात पुलिसकर्मी ने युवक को रोका तो स्टंट कर रहा युवक बौखला गया और उसने चौराहे पर स्कूटर खड़ी कर पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया और मारपीट करने की कोशिश की। इस समूचे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। चौराहे पर तैनात अन्य पुलिसकर्मियों ने युवक को पकड़ा और थाने ले गए।

    कोर्ट में पेश कर युवक को भेजा जेल

    युवक की पहचान सौरभ पुत्र ताराचंद छाबड़ा आयु 38 वर्ष निवासी धनेरिया कला रोड बघाना के रूप में हुई है। सौरभ छाबड़ा शहर के दशहरा मैदान और लायंस पार्क चौराहा पर फास्ट फूड की दुकान संचालित करता है और शहर की सड़कों पर उसे आए दिन स्टंट करते देखा जा सकता है। घटना के संबंध में नीमच केंट टीआइ पुष्पा सिंह चौहान ने बताया कि आरोपित के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा और शासकीय सेवक से मारपीट करने के आरोप में प्रकरण दर्ज किया है। शांति भंग करने के आरोप में भी कार्रवाई की है। आरोपी को शांति भंग करने के आरोप में माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। परिजनों के अनुसार उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है।

    कभी साइकिल तो कभी दोपहिया वाहन पर स्टंट

    फास्ट फूड दुकान संचालक हमेशा अतरंगी वेशभूषा में घूमता है। वह कभी साइकिल तो कभी दोपहिया वाहन पर जानलेवा स्टंट करता है। दोपहिया वाहन पर वह कभी साउंड सिस्टम लगाकर भी समूचे शहर में भ्रमण करता है।

