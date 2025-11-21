Bhopal में बर्बरता, दोस्त का समझौता करवाने गए युवक को बंधक बनाया, निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। रुपयों के विवाद को लेकर बदमाशों से दोस्त का समझौता करवाना एक युवक को भारी पड़ गया। बातचीत के दौरान जब दोनों पक्षों में विवाद हुआ तो दोस्त वहां भाग निकला और बदमाशों ने युवक को पकड़कर बंधक बना लिया। साथ ही उसे भानपुर क्षेत्र स्थित एक कमरे में ले जाकर निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटा।

युवक से की गई अमानवीयता की यह वारदात चार महीने पुरानी है। वहीं जब पिछले दिनों घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो छोला थाना पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर आरोपितों के विरूद्ध केस दर्ज किया। पुलिस ने अब तक दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पीड़ित और अन्य आरोपितों की तलाश जारी है।

समझौता करवाने गए युवक को बंधक बनाया

एसआइ एमडी अहिरवार ने बताया कि सचिन नामक युवक शाहजहांनाबाद क्षेत्र में रहता है। छोला क्षेत्र स्थित समता कालोनी निवासी 19 वर्षीय अमन मिर्जा उर्फ अमन बाबा और 24 वर्षीय मोहम्मद जैद से उसका रुपयों को लेकर कुछ विवाद था। 27 जुलाई को समझौता करने को लेकर दोनों पक्षों के बीच बातचीत हो रही थी। इसी दौरान विवाद बढ़ने पर सचिन मौके से भाग निकला और उसके साथ मौजूद दोस्त को बदमाशों ने पकड़ लिया।

निर्वस्त्र कर बदमाशों ने बेल्टों से पीटा

वे बंधक बनाकर उसे एक कमरे में ले गए। यहां उसे निर्वस्त्र कर बदमाशों ने बेल्टों से पीटा। साथ ही उन्होंने बाद में पीड़ित को ब्लैकमेल करने के लिए उसका भी बनाया। वीडियो में वे साफ तौर पर बेरहमी से मारपीट करते दिखाई दिए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक अज्ञात युवक को कमरे में बंद करके पिटाई की थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि पीड़ित युवक को वे पहचानते नहीं हैं।