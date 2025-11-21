इंदौर-नागपुर वंदे भारत में बड़ा बदलाव, अब 1200 यात्री कर सकेंगे सफर, इन यात्रियों को होगा फायदा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। रेलवे बोर्ड ने इंदौर-नागपुर-इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधाओं में बड़ा विस्तार किया है। अब तक यह ट्रेन 8 कोचों के साथ चल रही थी, लेकिन यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए 24 नवंबर से इसे 16 कोचों के विस्तारित रैक के साथ संचालित किया जाएगा। कोच बढ़ने से बैठने की यात्रियों को वहन करने की क्षमता दोगुनी हो जाएगी।

इंदौर से भोपाल, इटारसी, बैतूल होकर नागपुर जाने वाली वंदे भारत ट्रेन में पहले 600 सीटें उपलब्ध थीं। कोचों की संख्या दोगुनी करने से सीट क्षमता भी बढ़कर लगभग 1200 सीट हो जाएगी। इस विस्तार से रोजाना करीब 600 अतिरिक्त यात्री आरामदायक और सुगम यात्रा कर सकेंगे। बढ़ी हुई क्षमता खासकर त्योहारों और भीड़भाड़ के समय यात्रियों को बड़ी राहत प्रदान करेगी।

सबसे व्यस्त और रणनीतिक रेल मार्गों में से एक

इंदौर-भोपाल-नागपुर रूट मध्य भारत का सबसे व्यस्त और रणनीतिक रेल मार्गों में से एक है। इस रूट पर हजारों विद्यार्थी, नौकरीपेशा लोग, बिजनेस ट्रैवलर्स और ट्रेडर्स रोजाना आवाजाही करते हैं। भोपाल और इंदौर दोनों बड़े शिक्षा एवं कारोबारी केंद्र हैं, जबकि नागपुर एक प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक हब है। तीनों शहरों के बीच तेज, आरामदायक और समय पर पहुंचाने वाली ट्रेन की लगातार मांग रहती है। वंदे भारत की सीटें अक्सर फुल रहती हैं और वेटिंग लिस्ट भी बढ़ती है, इसलिए इस रूट पर 16 कोच की वंदे भारत की स्थायी वृद्धि यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बेहद जरूरी कदम है।

ट्रेन नंबर, रूट और समय

20911 इंदौर से सुबह 06:10 बजे, भोपाल से सुबह 9.15 बजे, नर्मदापुरम से सुबह 10.23 बजे, इटारसी से सुबह 10.50 बजे, बैतूल से दोपहर 12 बजे, नागपुर में दोपहर 2.35 पर

20912 (नागपुर - इंदौर) नागपुर से दोपहर 3:20 बजे, बैतूल से शाम 5.25, इटारसी से शाम 7.5 बजे, नर्मदापुरम से शाम 7.23 बजे, भोपाल जं. से रात 8.43 बजे, इंदौर में रात 11.50 बजे

अधिकारियों ने क्या कहा?

सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने कहा कि यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए रेलवे समय-समय पर कोचों की संख्या बढ़ाता है। इससे वेटिंग लिस्ट घटती है और यात्रियों को सीट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अधिक कोच जुड़ने से अब लोग पहले से अधिक आरामदायक और सुगम यात्रा कर सकेंगे।