दीवाली-छठ पर यूपी और बिहार के यात्रियों को रेलवे का तोहफा, उधना से जयनगर के बीच दौड़ेंगी 2 स्पेशल ट्रेनें

डिजिटल डेस्क। दीवाली और छठ पर उत्तर प्रदेश और बिहार रहने वाले यात्री घर जाने के लिए खासे उत्साहित रहते हैं। इस दौरान ट्रेनों में भीड़ अक्सर बढ़ जाती है। ऐसे में यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए रेलवे ने एक अहम फैसला लिया है। उधना और जयनगर के बीच दो जोड़ी अनारक्षित (Unreserved) साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया गया है।

ये ट्रेनें 18 और 25 अक्टूबर को उधना से अपना सफर शुरू करेंगी। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश के यात्रियों को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा, क्योंकि ये स्पेशल ट्रेनें भोपाल मंडल के संत हिरदाराम नगर और बीना स्टेशन पर रुकते हुए जाएंगी।