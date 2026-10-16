ग्वालियर फर्जी पासपोर्ट कांड में भंते से 96 घंटे पूछताछ में खुला राज, मास्टरमाइंड रियाल चौधरी देता था बांग्लादेशियों को नई पहचान

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: जाली दस्तावेजों के जरिये पासपोर्ट बनवाने और घुसपैठ कराने के बहुचर्चित मामले में गिरफ्तार किए गए भंते गुलाब राय गौतम से पूछताछ का दौर आखिरकार पूरा हो गया है। एसटीएफ की तीन अलग-अलग टीमों ने भंते से लगातार 96 घंटे तक पूछताछ की।

इस दौरान उसे मामले के अन्य आरोपियों रियाल चौधरी, नसीम अख्तर और प्रियान चौधरी के सामने बैठाकर कई राज उगलवाए गए। 96 घंटे की गहन पूछताछ के बाद जो तथ्य सामने आए हैं, उनके अनुसार इस पूरे रैकेट का सरगना रियाल चौधरी है।