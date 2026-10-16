ग्वालियर हाईकोर्ट से बर्खास्त निगम कर्मचारी को राहत, बहाली की जगह अब मिलेगा 1.75 लाख रुपये का मुआवजा

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। नगर निगम में सेवा समाप्त किए जाने के मामले में लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहे मनोज सिंह राणा को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने राहत दी है।

न्यायमूर्ति मिलिंद रमेश फड़के और न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र यादव की युगलपीठ ने मुआवजे की राशि 1.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.75 लाख रुपये कर दी है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह राशि नौकरी में बहाली के बदले दी जाएगी।

मुआवजे में पांच लाख रुपये वृद्धि की थी मांग