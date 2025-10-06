Indian Railway News: जोधपुर-भोपाल एक्सप्रेस का रूट परिवर्तन निरस्त, अब अपने तय समय पर चलेगी ट्रेन

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: रेलवे ने जोधपुर मंडल के डेगाना-फुलेरा रेलखंड पर गच्छीपुरा-डेगाना स्टेशनों के बीच समपार फाटक संख्या 60 पर प्रस्तावित आयूबी निर्माण कार्य के लिए लिया जाने वाला ब्लाक अपरिहार्य कारणों से रद्द कर दिया है।

निर्धारित रूट और टाईम-टेबिल से होगी संचालित

इस कारण पूर्व में जारी परिवर्तित मार्ग से प्रभावित होने वाली जोधपुर-भोपाल एक्सप्रेस (ट्रेन 14813) अब अपने निर्धारित मार्ग और समय-सारणी के अनुसार संचालित होगी। यह ट्रेन सोमवार से जोधपुर से अपने नियमित मार्ग पर चलेगी।

पीआरओ नवल अग्रवाल ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुचारू आवागमन को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा से पहले समय-सारणी की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें।