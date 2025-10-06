मेरी खबरें
    Indian Railway News: जोधपुर-भोपाल एक्सप्रेस का रूट परिवर्तन निरस्त, अब अपने तय समय पर चलेगी ट्रेन

    जोधपुर रेल मंडल के डेगाना-फुलेरा रेलखंड पर समपार फाटक संख्या 60 पर होने वाला ब्लॉक अपरिहार्य कारणों से रद्द कर दिया गया है। इस कारण, जोधपुर-भोपाल एक्सप्रेस (14813) का पूर्व में घोषित परिवर्तित मार्ग भी निरस्त हो गया है। अब यह ट्रेन सोमवार से अपने निर्धारित रूट और टाइम-टेबल के अनुसार संचालित होगी, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिली है।

    By vikas verma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 06 Oct 2025 07:31:29 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 06 Oct 2025 07:53:02 PM (IST)
    जोधपुर-भोपाल एक्सप्रेस का रूट परिवर्तन निरस्त

    HighLights

    1. डेगाना-फुलेरा रेलखंड पर ब्लॉक अपरिहार्य कारणों से रद्द।
    2. जोधपुर-भोपाल एक्सप्रेस अब नियमित मार्ग पर चलेगी।
    3. ट्रेन 14813 सोमवार से अपने तय समय पर चलेगी।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: रेलवे ने जोधपुर मंडल के डेगाना-फुलेरा रेलखंड पर गच्छीपुरा-डेगाना स्टेशनों के बीच समपार फाटक संख्या 60 पर प्रस्तावित आयूबी निर्माण कार्य के लिए लिया जाने वाला ब्लाक अपरिहार्य कारणों से रद्द कर दिया है।

    निर्धारित रूट और टाईम-टेबिल से होगी संचालित

    इस कारण पूर्व में जारी परिवर्तित मार्ग से प्रभावित होने वाली जोधपुर-भोपाल एक्सप्रेस (ट्रेन 14813) अब अपने निर्धारित मार्ग और समय-सारणी के अनुसार संचालित होगी। यह ट्रेन सोमवार से जोधपुर से अपने नियमित मार्ग पर चलेगी।

    पीआरओ नवल अग्रवाल ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुचारू आवागमन को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा से पहले समय-सारणी की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें।

