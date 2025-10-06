MP Board के छात्रों के लिए बड़ी खबर... कक्षा 9वीं और 11वीं के ऑनलाइन नामांकन की बढ़ी अंतिम तिथि

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 9वीं और 11वीं में ऑनलाइन नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। पहले यह तिथि 30 सितंबर, 2025 निर्धारित थी, लेकिन शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 3959/प.स./2025, भोपाल दिनांक 11.06.2025 के अनुसार इसे अब 08 अक्टूबर, 2025 तक बढ़ा दिया गया है।

नामांकन नई तिथि तक भरना अनिवार्य छात्र एवं अभिभावकों को सूचित किया गया है कि सामान्य शुल्क के साथ नामांकन इसी नई तिथि तक भरना अनिवार्य है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इसके अलावा सभी नियम और निर्देश पूर्ववत लागू रहेंगे। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक छात्रों को समय पर नामांकन कराने में सुविधा प्रदान करना और किसी भी छात्र को समय सीमा से बाहर रहने के कारण परेशानी न हो, यह सुनिश्चित करना है।