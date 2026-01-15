यात्रियों के लिए खुशखबरी... अब 2030 तक चलेंगी भोपाल की ये 4 स्पेशल ट्रेनें, मिलेगा कंफर्म टिकट!

नईदुनिया प्रतिनिधि भोपाल। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने भोपाल मंडल से होकर चलने वाली चार जोड़ी विशेष ट्रेनों की संचालन अवधि बढ़ाने का फैसला लिया है। पहले इन ट्रेनों का संचालन मार्च 2026 तक प्रस्तावित था, लेकिन अब इन्हें दिसंबर 2030 तक चलाया जाएगा। ये ट्रेनें खासतौर पर होली, गर्मी की छुट्टियों, त्योहारी सीजन, सर्दियों और अन्य भीड़भाड़ वाले समय में यात्रियों को राहत देने के उद्देश्य से संचालित की जाएंगी।