IRCTC Tour Package: वैलेंटाइन डे पर कम बजट में घूमें थाईलैंड, इस पैकेज में शामिल है सब कुछ

    By ADITYA KUMAREdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 15 Jan 2026 07:22:56 PM (IST)Updated Date: Thu, 15 Jan 2026 07:22:56 PM (IST)
    HighLights

    1. IRCTC लाया फुकेत-क्राबी टूर पैकेज, 12 फरवरी से होगी शुरुआत
    2. 4-स्टार होटल और भारतीय भोजन के साथ थाईलैंड घूमने का मौका
    3. ₹82,800 से शुरू हो रहा प्रति व्यक्ति किराया, बुकिंग आज ही करें

    डिजिटल डेस्क। IRCTC ने इस साल के वैलेंटाइन डे को यादगार बनाने के लिए "वैलेंटाइन स्पेशल फुकेत-क्राबी" (Phuket Krabi Tour Budget) नामक एक शानदार इंटरनेशनल टूर पैकेज (IRCTC Valentine Special Tour 2026) लॉन्च किया है। यह टूर 12 से 19 फरवरी 2026 के बीच संचालित किया जाएगा। छह दिनों के इस सफर में यात्रियों को थाईलैंड की प्राकृतिक सुंदरता और वहां के प्रसिद्ध द्वीपों को करीब से देखने का अवसर मिलेगा।

    पैकेज में शामिल मुख्य आकर्षण और सुविधाएं

    यात्रियों की सुविधा के लिए IRCTC ने एयर एशिया की उड़ानों का प्रबंध किया है। इसके अलावा सफर को आरामदायक बनाने के लिए कई विशेष सुविधाएं दी गई हैं...

    naidunia_image

    • होटल और भोजन: यात्रियों के लिए चार सितारा (4-Star) होटलों में ठहरने और स्वादिष्ट भारतीय भोजन की व्यवस्था रहेगी।

    • प्रमुख पर्यटन स्थल: पर्यटक विश्व प्रसिद्ध फि-फि आइलैंड, टाइगर केव टेम्पल, रेलै बीच और वहां के प्रसिद्ध रात्रि बाजारों (Night Markets) का आनंद ले सकेंगे। साथ ही क्राबी के चार प्रमुख आइलैंड्स की सैर भी कराई जाएगी।

    यात्रा का खर्च (Budget Details)

    बुकिंग के प्रकार के आधार पर पैकेज की कीमतें अलग-अलग निर्धारित की गई हैं...

    • अकेले यात्रा (Single Occupancy): ₹1,02,500 प्रति व्यक्ति।

    • दो या तीन व्यक्ति (Double/Triple Occupancy): ₹82,800 प्रति व्यक्ति।

    • बच्चों के लिए: अभिभावकों की आवश्यकतानुसार ₹62,500 से ₹76,200 के बीच भुगतान करना होगा।

    बुकिंग के लिए IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है या विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क किया जा सकता है।

