IRCTC Tour Package: वैलेंटाइन डे पर कम बजट में घूमें थाईलैंड, इस पैकेज में शामिल है सब कुछ

डिजिटल डेस्क। IRCTC ने इस साल के वैलेंटाइन डे को यादगार बनाने के लिए "वैलेंटाइन स्पेशल फुकेत-क्राबी" (Phuket Krabi Tour Budget) नामक एक शानदार इंटरनेशनल टूर पैकेज (IRCTC Valentine Special Tour 2026) लॉन्च किया है। यह टूर 12 से 19 फरवरी 2026 के बीच संचालित किया जाएगा। छह दिनों के इस सफर में यात्रियों को थाईलैंड की प्राकृतिक सुंदरता और वहां के प्रसिद्ध द्वीपों को करीब से देखने का अवसर मिलेगा।