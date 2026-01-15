Indian Railways: भोपाल के यात्रियों को बड़ी राहत, 12 ट्रेनों का प्रयागराज में अतिरिक्त ठहराव

यह भी पढ़ें : ट्रेन में अब अकेली नहीं हैं महिलाएं, साथ है 'मेरी सहेली', रेलवे ने एक साल में 2 लाख से अधिक महिलाओं को दी सुरक्षा

यह निर्णय यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और आरामदायक यात्रा सुविधा देना है। अतिरिक्त ठहराव से यात्रियों को उतरने-चढ़ने में आसानी होगी और भीड़भाड़ के कारण होने वाली परेशानियों में कमी आएगी। खासकर बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चों के साथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले अपनी ट्रेन संख्या, तिथि और समय-सारिणी की जानकारी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट, NTES ऐप या नजदीकी रेलवे स्टेशन से अवश्य जांच लें। - सौरभ कटारिया, सीनियर डीसीएम