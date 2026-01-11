मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    ट्रेन में अब अकेली नहीं हैं महिलाएं, साथ है 'मेरी सहेली', रेलवे ने एक साल में 2 लाख से अधिक महिलाओं को दी सुरक्षा

    Indian Railways: ट्रेन में अकेले सफर करने वाली महिलाओं के लिए अब यात्रा पहले की तरह असुरक्षा और चिंताओं से भरी नहीं रही। कभी अनजान माहौल, भीड़ और छेड़ ...और पढ़ें

    By Dheeraj BelwalEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 11 Jan 2026 11:03:45 PM (IST)Updated Date: Sun, 11 Jan 2026 11:03:45 PM (IST)
    ट्रेन में अब अकेली नहीं हैं महिलाएं, साथ है 'मेरी सहेली', रेलवे ने एक साल में 2 लाख से अधिक महिलाओं को दी सुरक्षा
    ट्रेन में अब अकेली नहीं हैं महिलाएं, साथ है 'मेरी सहेली'।

    HighLights

    1. ऑपरेशन ‘मेरी सहेली’ की बड़ी सफलता
    2. 2.06 लाख महिलाओं का सफर बना सुरक्षित
    3. ट्रेनों में 18 विशेष टीमें संभाल रही हैं मोर्चा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। ट्रेन में अकेले सफर करने वाली महिलाओं के लिए अब यात्रा पहले की तरह असुरक्षा और चिंताओं से भरी नहीं रही। कभी अनजान माहौल, भीड़ और छेड़छाड़ का डर महिला यात्रियों को मानसिक रूप से असहज कर देता था, लेकिन रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के आपरेशन ‘मेरी सहेली’ ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पश्चिम मध्य रेलवे (WCR) ने वर्ष 2025 में इस अभियान के तहत एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

    2 लाख से अधिक महिलाओं तक पहुंची मदद

    अभियान के आंकड़ों के मुताबिक, अकेले यात्रा कर रही 2,06,812 से अधिक महिला यात्रियों को आरपीएफ टीम द्वारा अटेंड किया गया। इस दौरान न केवल उन्हें सुरक्षा संबंधी सहायता प्रदान की गई, बल्कि उनके गंतव्य तक पहुंचने तक उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की गई। रेल प्रशासन इन यात्रियों से निरंतर फीडबैक भी ले रहा है, ताकि सुरक्षा सेवाओं को और अधिक पुख्ता बनाया जा सके।


    18 विशेष महिला टीमों की तैनाती

    आपरेशन ‘मेरी सहेली’ को प्रभावी बनाने के लिए पश्चिम मध्य रेलवे ने 18 विशेष महिला टीमों का गठन किया है। इन टीमों में महिला आरपीएफ कर्मियों को शामिल किया गया है, जो प्रमुख स्टेशनों और यात्री गाड़ियों में तैनात रहकर पैनी नजर रखती हैं। यह टीमें कोच में जाकर महिला यात्रियों से संवाद करती हैं और उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाती हैं।

    जागरूकता और हेल्पलाइन 139 का सहारा

    सुरक्षा प्रबंधों के साथ-साथ जागरूकता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। महिला आरपीएफ कर्मी यात्रियों को चोरी, छेड़छाड़ और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के तरीके सिखा रही हैं। किसी भी संकट के समय त्वरित सहायता के लिए 24 घंटे उपलब्ध हेल्पलाइन नंबर 139 को सक्रिय रखा गया है, जिस पर मिली शिकायतों का तत्काल समाधान किया जाता है।

    यह भी पढ़ें- रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की चमक दिखावे की, आए दिन सुविधाएं होती हैं ठप, यात्री परेशान

    रेल प्रशासन की अपील

    रेल प्रशासन ने महिला यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान सतर्क रहें और अपने सामान की सुरक्षा के प्रति सजग रहें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत आरपीएफ को दें। प्रशासन का मानना है कि ‘मेरी सहेली’ अभियान के माध्यम से महिलाओं को न केवल सुरक्षा मिली है, बल्कि रेल यात्रा के प्रति उनका भरोसा और सहयोग का अनुभव भी बढ़ा है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.