ट्रेन में अब अकेली नहीं हैं महिलाएं, साथ है 'मेरी सहेली', रेलवे ने एक साल में 2 लाख से अधिक महिलाओं को दी सुरक्षा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। ट्रेन में अकेले सफर करने वाली महिलाओं के लिए अब यात्रा पहले की तरह असुरक्षा और चिंताओं से भरी नहीं रही। कभी अनजान माहौल, भीड़ और छेड़छाड़ का डर महिला यात्रियों को मानसिक रूप से असहज कर देता था, लेकिन रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के आपरेशन ‘मेरी सहेली’ ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पश्चिम मध्य रेलवे (WCR) ने वर्ष 2025 में इस अभियान के तहत एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

2 लाख से अधिक महिलाओं तक पहुंची मदद अभियान के आंकड़ों के मुताबिक, अकेले यात्रा कर रही 2,06,812 से अधिक महिला यात्रियों को आरपीएफ टीम द्वारा अटेंड किया गया। इस दौरान न केवल उन्हें सुरक्षा संबंधी सहायता प्रदान की गई, बल्कि उनके गंतव्य तक पहुंचने तक उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की गई। रेल प्रशासन इन यात्रियों से निरंतर फीडबैक भी ले रहा है, ताकि सुरक्षा सेवाओं को और अधिक पुख्ता बनाया जा सके।