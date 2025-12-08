Train Cancelled: रेलवे यात्रियों की बढ़ी परेशानियां, चरलापल्ली-हजरत निजामुद्दीन स्पेशल ट्रेन कैंसिल

नईदुनिया प्रतिनिधि भोपाल: कम यात्री भार के चलते रेलवे प्रशासन (Indian Railway News) ने ट्रेन आन डिमांड के रूप में संचालित साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन संख्या 07021/22 चरलापल्ली-हजरत निजामुद्दीन-चरलापल्ली को आगामी आदेश तक निरस्त (Train Cancelled) करने का फैसला किया है। यह ट्रेन वाया भोपाल होकर संचालित होती थी, लेकिन यात्रियों की कम संख्या के कारण इसका संचालन अस्थायी रूप से बंद किया जा रहा है।

रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, यह स्पेशल ट्रेन 8 दिसंबर से चरलापल्ली स्टेशन से और 10 दिसंबर से हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से आगामी आदेश तक रद्द रहेगी। यह गाड़ी अपने मार्ग में इटारसी, भोपाल और बीना स्टेशनों से होकर गुजरती थी, जिससे इन स्टेशनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को भी प्रभावित होना पड़ेगा।