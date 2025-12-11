यात्रियों को मिली राहत... IndiGo की बाधित उड़ानों का रिफंड शुरू, मुआवजे में मिलेंगे 5 से 10 हजार के ट्रेवल वाउचर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। इंडिगो की उड़ानें बाधित होने से कई यात्रियों को यात्रा निरस्त करनी पड़ी थी लेकिन उन्हें तत्काल रिफंड नहीं मिल सका था। अब कंपनी ने यात्रियों को रिफंड देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कंपनी ने अचानक उड़ानें निरस्त होने से परेशान हुए यात्रियों को मुआवजे के रूप में पांच से 10 हजार रूपये के ट्रेवल वाउचर देने की घोषणा भी की है।
भोपाल से कंपनी का उड़ान संचालन चार दिन बाधित रहा था। एक दिन तो सभी 18 उड़ानें निरस्त हो गई थीं। करीब 3600 यात्रियों को एयरपोर्ट से घर वापस लौटना पड़ा था। परेशान यात्रियों को तत्काल रिफंड भी नहीं मिल पाया था। ऐसे यात्रियों को अब रिफंड मिलना शुरू हो गया है। इंडिगो प्रवक्ता वृंदा मुखी के अनुसार यात्रियों को 10 हजार रूपये के वाउचर दिए जाएंगे।
जिन यात्रियों की उड़ानें 24 घंटे पहले निरस्त करने की घोषणा की गई थीं उन्हें पांच से 10 हजार रूपये मुआवजा मिलेगा। ट्रेवल वाउचर का उपयोग यात्री अगले एक साल तक कभी भी कर सकेंगे। यात्रियों से बात करने पहंचे जीएम यात्रियों की परेशानी को देखते हुए इंडिगो के अलावा एयरपोर्ट अथारिटी के अधिकारी भी लगातार संपर्क कर रहे हैं।
गुरूवार को अथॉरिटी के जीएम राजेश खन्ना ने राजा भोज एयरपोर्ट पहुंचकर यात्रियों से बातचीत की। उन्होंने चेक इन काउंटर एवं बुकिंग काउंटर पर पहुंचकर सुविधाओं का जायजा लिया। एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी के अनुसार यात्री संतुष्ट नजर आए। फोटो- एयरपोर्ट अथारिटी के जीएम ने यात्रियों से चर्चा की।
इसे भी पढ़ें... 'मैंने भी डेढ़ घंटे किया फ्लाइट का इंतजार', ग्वालियर एयरपोर्ट पर इंडिगो सेवा प्रभावित, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी फंसे