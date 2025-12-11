यात्रियों को मिली राहत... IndiGo की बाधित उड़ानों का रिफंड शुरू, मुआवजे में मिलेंगे 5 से 10 हजार के ट्रेवल वाउचर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। इंडिगो की उड़ानें बाधित होने से कई यात्रियों को यात्रा निरस्त करनी पड़ी थी लेकिन उन्हें तत्काल रिफंड नहीं मिल सका था। अब कंपनी ने यात्रियों को रिफंड देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कंपनी ने अचानक उड़ानें निरस्त होने से परेशान हुए यात्रियों को मुआवजे के रूप में पांच से 10 हजार रूपये के ट्रेवल वाउचर देने की घोषणा भी की है।

3,600 यात्रियों को एयरपोर्ट से घर वापस लौटना पड़ा भोपाल से कंपनी का उड़ान संचालन चार दिन बाधित रहा था। एक दिन तो सभी 18 उड़ानें निरस्त हो गई थीं। करीब 3600 यात्रियों को एयरपोर्ट से घर वापस लौटना पड़ा था। परेशान यात्रियों को तत्काल रिफंड भी नहीं मिल पाया था। ऐसे यात्रियों को अब रिफंड मिलना शुरू हो गया है। इंडिगो प्रवक्ता वृंदा मुखी के अनुसार यात्रियों को 10 हजार रूपये के वाउचर दिए जाएंगे।