इंडिगो संकट से सरकारी खजाने भी चपत, भोपाल हवाई अड्डे को ही एक करोड़ का नुकसान

दिलीप मंगतानी, नईदुनिया भोपाल। इंडिगो की उड़ानों का संचालन अचानक बंद होने का सीधा असर न केवल यात्रियों पर पड़ा है, बल्कि इसने सरकारी खजाने को भी चपत लगाई है। अकेले भोपाल हवाई अड्डे को संकट के इन पांच दिनों में ही एक करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है। दूसरे व्यस्त हवाई अड्डों का नुकसान कई गुना अधिक होगा। भोपाल से किसी भी विमानन कंपनी का टिकट बुक कराने पर यात्रियों को यूजर डेवलपमेंट फीस (UDF), रीजनल कनेक्टिविटी चार्ज (RCC) और एविशन फीस के रूप में करीब 700 रुपये देने होते हैं। यह शुल्क अलग-अलग हवाई अड्डों पर अलग-अलग होता है। हवाई अड्डा प्राधिकरण इस रकम को यात्री सुविधाओं के संधारण और विस्तार पर खर्च करता है।

यात्री संख्या घटी, अथॉरिटी को नहीं मिला शुल्क राजाभोज हवाई अड्डे से सामान्य स्थिति में प्रतिदिन करीब 5,556 यात्री सफर करते हैं। इंडिगो में अचानक आए संकट के कारण यात्रियों की संख्या का औसत अचानक कम हो गया। चार से आठ दिसंबर के बीच यात्रियों की संख्या बहुत कम हो गई। पाँच दिसंबर को तो रिकॉर्ड 3600 यात्रियों को घर वापस लौटना पड़ा था। इन यात्रियों को इंडिगो ने पूरा पैसा वापस किया। इस वापसी की वजह से हवाई अड्डा प्राधिकरण को मिलने वाला शुल्क नहीं मिल पाया। चार से आठ दिसंबर तक औसत दैनिक यात्री संख्या लगभग 3656 रही है। यानी अथॉरिटी को प्रतिदिन 1900 यात्रियों से यूडीएफ नहीं मिल सकी।