गाड़ी खरीदी अमृता ने, आरसी पहुंची दूसरे के नाम... भोपाल में शोरूम की गलती से महिला परेशान

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: इंद्रपुरी स्थित एक प्रतिष्ठित आटोमोबाइल शोरूम की गंभीर लापरवाही के कारण भवानी हिल्स, अयोध्या नगर निवासी अमृता पटेल पिछले दो महीने से अधिक समय से परेशान हैं। अमृता पटेल ने 2 अक्टूबर को अट्रैक्टिव आटोमोबाइल शोरूम से जूपिटर मोपेड खरीदी थी। लेकिन शोरूम की भारी गलती के चलते उनकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर दर्ज हो गया।
इस गलती का पता तब चला जब अमृता पटेल ने शोरूम से अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट और बीमा की कापी मांगी। जांच करने पर पता चला कि रजिस्ट्रेशन किसी दूसरे ग्राहक के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया है। उन्होंने तुरंत शोरूम कर्मचारी रितु से संपर्क किया, जिसने एक सप्ताह में समस्या ठीक करने का आश्वासन दिया था। लेकिन दो महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उन्हें न तो असली नंबर प्लेट मिली है और न ही वैध आरसी या बीमा दस्तावेज।
वैध कागजात न होने के कारण अमृता पटेल अपनी मोपेड का उपयोग नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि बिना दस्तावेजों के वाहन चलाना कानूनी रूप से प्रतिबंधित है।
अट्रैक्टिव आटोमोबाइल शोरूम के अप्रूव ने बताया कि डिलीवरी के समय एक साथ दो गाड़ियां दी गई थीं। इसी कारण गाड़ियों की जानकारी आपस में बदल गई, जबकि नाम सही दर्ज थे। शोरूम ने दोनों ग्राहकों को आपस में गाड़ियां बदलने का सुझाव दिया था, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया।
अप्रूव ने जानकारी दी कि इस गलती को ठीक करने के लिए दोनों रजिस्ट्रेशन को रद्द करने हेतु आरटीओ में आवेदन भेज दिया गया है। उनके अनुसार, प्रक्रिया में समय लग रहा है और जैसे ही नंबर प्लेट उपलब्ध होगी, उसे ग्राहक को सौंप दिया जाएगा।
आरटीओ में ऐसे कई मामले आ रहे हैं। जिसमें भूल सुधार किया जा रहा है। यह डीलर की गलती से होता है।
-जितेंद्र शर्मा, RTO भोपाल।
