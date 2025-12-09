गाड़ी खरीदी अमृता ने, आरसी पहुंची दूसरे के नाम... भोपाल में शोरूम की गलती से महिला परेशान

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: इंद्रपुरी स्थित एक प्रतिष्ठित आटोमोबाइल शोरूम की गंभीर लापरवाही के कारण भवानी हिल्स, अयोध्या नगर निवासी अमृता पटेल पिछले दो महीने से अधिक समय से परेशान हैं। अमृता पटेल ने 2 अक्टूबर को अट्रैक्टिव आटोमोबाइल शोरूम से जूपिटर मोपेड खरीदी थी। लेकिन शोरूम की भारी गलती के चलते उनकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर दर्ज हो गया।

इस गलती का पता तब चला जब अमृता पटेल ने शोरूम से अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट और बीमा की कापी मांगी। जांच करने पर पता चला कि रजिस्ट्रेशन किसी दूसरे ग्राहक के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया है। उन्होंने तुरंत शोरूम कर्मचारी रितु से संपर्क किया, जिसने एक सप्ताह में समस्या ठीक करने का आश्वासन दिया था। लेकिन दो महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उन्हें न तो असली नंबर प्लेट मिली है और न ही वैध आरसी या बीमा दस्तावेज।