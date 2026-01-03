मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Indore Contaminated Water: उमा भारती ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को घेरा, राहुल-खड़गे सरकार पर हमलावर

    इंदौर में दूषित पेयजल से मौतों पर उमा भारती ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को घेरते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। वह ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 03 Jan 2026 02:03:17 AM (IST)Updated Date: Sat, 03 Jan 2026 02:17:22 AM (IST)
    Indore Contaminated Water: उमा भारती ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को घेरा, राहुल-खड़गे सरकार पर हमलावर

    HighLights

    1. पेयजल से मौतों के मामले में राजनीतिक बयानबाजी
    2. राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार से सवाल किया
    3. उमा भारती ने भी अपनी ही पार्टी के नेताओं को घेरा

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल: इंदौर में दूषित पेयजल से मौतों के मामले में शुक्रवार को राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार को इसके लिए दोषी बताया है। राहुल गांधी ने कहा है कि इंदौर में पानी नहीं जहर बंटा। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेत्री उमा भारती ने भी अपनी ही पार्टी के नेताओं को घेरा है।

    बता दें कि गुरुवार को दूषित पेयजल से मौतों के मामले को लेकर इंदौर में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने यहां तक कह दिया था कि अधिकारी सुनते नहीं हैं। मैं ऐसे सिस्टम में काम नहीं कर सकता, आप मुख्यमंत्री तक यह संदेश पहुंचा दो। उन्होंने कहा कि अधिकारी बता दें कि कितनी बार फोन करना पड़ेगा। कहेंगे तो 100 बार फोन लगाऊंगा। महापौर की इस असमर्थता को लेकर प्रश्न उठाए गए हैं।


    जिंदगी की कीमत दो लाख रुपये नहीं होती

    उमा उमा भारती ने एक के बाद एक, एक्स हैंडल पर तीन पोस्ट कीं। लिखा- यह कौन कह रहा है कि हमारी चली नहीं। जब आपकी नहीं चली तो आप पद पर बैठे हुए बोतल बंद पानी क्यों पीते रहे। पद छोड़कर जनता के बीच क्यों नहीं पहुंचे। ऐसे पापों का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता। या तो प्रायश्चित या दंड।

    यह भी पढ़ें- दुनिया में थू-थू: इंदौर के 'जहरीले नलों' पर विदेशी मीडिया ने लगाई क्लास, पूछा- कहां गया नंबर-1 का तमगा?

    उन्होंने लिखा है कि साल 2025 के अंत में इंदौर में गंदे पानी पीने से हुईं मौतें हमारा प्रदेश, हमारी सरकार और हमारी पूरी व्यवस्था को शर्मिंदा और कलंकित कर गई हैं। जिंदगी की कीमत दो लाख रुपये नहीं होती। नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी अपराधी हैं, उन्हें अधिकतम दंड देना होगा।

    साफ पानी के अधिकार की हत्या के लिए डबल इंजन जिम्मेदार

    लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पोस्ट करके लिखा है कि इंदौर में पानी नहीं जहर बंटा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा। लोगों ने बार-बार गंदे, बदबूदार पानी की शिकायत की, फिर भी सुनवाई क्यों नहीं हुई? यह 'फोकट' सवाल नहीं, ये जवाबदेही की मांग है। मध्य प्रदेश अब कुप्रशासन का एपिसेंटर बन चुका है।

    यह भी पढ़ें- Indore water contamination: 16 मौतों के बाद भी 'अपनों' को बचा रहा निगम, बड़े अफसरों को थमाया सिर्फ नोटिस

    राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा कि कहीं सीरप से मौतें, कहीं सरकारी अस्पताल में बच्चों की जान लेने वाले चूहे और अब सीवर मिला पानी पीकर मौतें। और जब-जब गरीब मरते हैं, मोदी जी हमेशा की तरह खामोश रहते हैं। घर-घर मातम है, गरीब बेबस हैं और ऊपर से भाजपा नेताओं के अहंकारी बयान। राज्य सभा सदस्य विवेक तनखा ने कहा कि मध्य प्रदेश मौत का मंजर बनता जा रहा है।

    जल जीवन पर ढिंढोरा और मौतों पर मौन-खरगे

    कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान का ढिंढोरा पीटने वाले नरेन्द्र मोदी, हमेशा की तरह इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों को लेकर मौन हैं। यह शर्मनाक बात है कि यहां पर भाजपा के निकम्मेपन के चलते लोग साफ पानी के मोहताज हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.