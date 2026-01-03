Indore Contaminated Water: उमा भारती ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को घेरा, राहुल-खड़गे सरकार पर हमलावर

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल: इंदौर में दूषित पेयजल से मौतों के मामले में शुक्रवार को राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार को इसके लिए दोषी बताया है। राहुल गांधी ने कहा है कि इंदौर में पानी नहीं जहर बंटा। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेत्री उमा भारती ने भी अपनी ही पार्टी के नेताओं को घेरा है।

बता दें कि गुरुवार को दूषित पेयजल से मौतों के मामले को लेकर इंदौर में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने यहां तक कह दिया था कि अधिकारी सुनते नहीं हैं। मैं ऐसे सिस्टम में काम नहीं कर सकता, आप मुख्यमंत्री तक यह संदेश पहुंचा दो। उन्होंने कहा कि अधिकारी बता दें कि कितनी बार फोन करना पड़ेगा। कहेंगे तो 100 बार फोन लगाऊंगा। महापौर की इस असमर्थता को लेकर प्रश्न उठाए गए हैं।