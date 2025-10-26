MP Top News: जिंदगी की जंग हारी इंटरनेशनल खिलाड़ी रोहिणी, चोरी के शक में युवक को खंभे से बांधकर पीटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अंतरराष्ट्रीय जुजित्सु खिलाड़ी और मार्शल आर्ट कोच रोहिणी कलम (35), निवासी अर्जुन नगर राधागंज ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार रोहिणी आष्टा में एक निजी स्कूल में मार्शल आर्ट कोच के रूप में कार्यरत थीं और कल ही घर देवास लौटी थीं। (यहां पूरी खबर पढ़ें)

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा थाना क्षेत्र में सिंगोड़ी बस स्टैंड में एक युवक को चोरी के शक में खंबे में बांधकर पीटने का मामला सामने आया है। युवक को मौजूद लोगों ने पहले युवक को पीटा फिर खंभे में बांधा और फिर युवक की पिटाई की गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लिया है। (यहां पूरी खबर पढ़ें)