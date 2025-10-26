MP Top News: जिंदगी की जंग हारी इंटरनेशनल खिलाड़ी रोहिणी, चोरी के शक में युवक को खंभे से बांधकर पीटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अंतरराष्ट्रीय जुजित्सु खिलाड़ी और मार्शल आर्ट कोच रोहिणी कलम (35), निवासी अर्जुन नगर राधागंज ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार रोहिणी आष्टा में एक निजी स्कूल में मार्शल आर्ट कोच के रूप में कार्यरत थीं और कल ही घर देवास लौटी थीं। (यहां पूरी खबर पढ़ें)
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा थाना क्षेत्र में सिंगोड़ी बस स्टैंड में एक युवक को चोरी के शक में खंबे में बांधकर पीटने का मामला सामने आया है। युवक को मौजूद लोगों ने पहले युवक को पीटा फिर खंभे में बांधा और फिर युवक की पिटाई की गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लिया है। (यहां पूरी खबर पढ़ें)
दिल्ली के एक गिरोह द्वारा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की सफारी टिकटों की कालाबाजारी का पर्दाफाश सीसीआईओ साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की कार्रवाई के बाद हुआ है। जांच में पता चला कि आरोपियों के पास केवल बांधवगढ़ के वाउचर ही नहीं, बल्कि गिर सफारी (राजस्थान), ताड़ोबा (महाराष्ट्र), जिम कॉर्बेट (उत्तराखंड), काजी रंगा (असम) और अन्य स्थानों के बुकिंग वाउचर भी मिले हैं। इस मामले में दिल्ली से दो आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। (यहां पूरी खबर पढ़ें)
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सीरप से बच्चों की मौत के बाद अब जिला अस्पताल में भर्ती एक महिला की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों और नर्सों ने इलाज के दौरान लापरवाही बरती है। मरीज को रेफर करने के लिए कहा गया तो उनकी ओर से समय पर ध्यान नहीं दिया गया। (यहां पूरी खबर पढ़ें)
मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस पर दबंग भारी पड़ते हुए दिखे। यहां अवैध रेत से भरे तीन ट्रैक्टरों को पकड़कर पुलिस थाने लगाई थी। इसके कुछ देर बाद दबंग थाने पहुंचे और इन्हें वापस ले गए। इसकी जानकारी मिलने के बाद कलेक्टर ने एसडीएम को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। (यहां पूरी खबर पढ़ें)
महाराष्ट्र राज्य के जालना जिले में एक महीने से फंसे मैहर जिले के 12 मजदूरों को सुरक्षित उनके घर वापसी कराई गई। घर से काम की तलाश में निकले 12 मजदूर महाराष्ट्र के जालना जिले में बंधुआ मजूदर के रूप में बंधक बना लिए गए थे। जिनकी कलेक्टर रानी बाटड के निर्देशन में श्रम विभाग और पुलिस की तत्पर कार्रवाई से राहतभरी वापसी संभव हो सकी। (यहां पूरी खबर पढ़ें)