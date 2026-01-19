IRCTC Tour Package: MP के लोगों के लिए खुशखबरी, मात्र ₹19,990 में करें चार धाम जैसे दर्शन, रहना-खाना सब फ्री

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश के तीर्थ यात्रियों, खासकर भोपाल और आसपास के क्षेत्रों के श्रद्धालुओं के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) (IRCTC Tour Package) एक विशेष सुविधा लेकर आ रहा है। आईआरसीटीसी द्वारा संचालित भारत गौरव पर्यटक ट्रेन (IRCTC Bharat Gaurav Tourist Train) 10 अप्रैल को इंदौर से “पुरी, गंगासागर (Puri Gangasagar Tour Package) के साथ दो ज्योतिर्लिंग (बाबा बैद्यनाथ एवं काशी विश्वनाथ) यात्रा” के लिए रवाना होगी। यह ट्रेन भोपाल मंडल के रानी कमलापति और इटारसी रेलवे स्टेशनों से होकर गुजरेगी, जिससे भोपाल और आसपास के यात्रियों को इस आध्यात्मिक यात्रा का लाभ आसानी से मिल सकेगा।

इन स्टेशनों से होकर जाएगी ट्रेन यह विशेष पर्यटक ट्रेन इंदौर, उज्जैन, शुजालपुर, सीहोर, रानी कमलापति, इटारसी, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी और अनूपपुर जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर जाएगी, जहां से यात्री इसमें सवार हो सकेंगे। 10 रातों और 11 दिनों की इस यात्रा में श्रद्धालुओं को पुरी, गंगासागर, गया, वाराणसी और अयोध्या के प्रमुख धार्मिक और दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। इसमें भगवान जगन्नाथ के दर्शन, गंगासागर संगम स्नान, गया में पिंडदान, काशी विश्वनाथ और बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन जैसे प्रमुख धार्मिक पड़ाव शामिल हैं।