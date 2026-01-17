करोड़ों की काली कमाई पर आयकर विभाग का शिकंजा, पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा का स्कूल अटैच, मां और दोस्त थे ट्रस्टी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। आयकर विभाग की बेनामी निषेध इकाई (Benami Prohibition Unit) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भोपाल स्थित उस आलीशान स्कूल को अस्थायी तौर पर अटैच (Provisional Attachment) कर लिया है, जिसका असली मालिक परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को माना जा रहा है। जांच में सामने आया है कि इस स्कूल के निर्माण में करोड़ों रुपये की काली कमाई का निवेश किया गया था।

ट्रस्ट के नाम पर छिपाई जा रही थी बेनामी संपत्ति यह स्कूल लगभग साढ़े सात करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जा रहा था। आधिकारिक दस्तावेजों में इसे 'राजमाता (भारतमाता) शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति, भोपाल' के नाम पर पंजीकृत कराया गया है। इस ट्रस्ट में सौरभ शर्मा की मां उमा शर्मा, उनके सहयोगी चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल ट्रस्टी के रूप में दर्ज हैं। आयकर विभाग की बेनामी विंग पिछले एक साल से इस मामले की गहन जांच कर रही थी।