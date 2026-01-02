CITIIS 2.0 में 'स्मार्ट' शहर बनेंगे जबलपुर और उज्जैन,135 करोड़ रुपये की DPS तैयार; पर्यावरण संरक्षण पर जोर

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल: भारत सरकार के सिटीज-2.0 प्रोजेक्ट (CITIIS 2.0) के तहत प्रदेश के दो शहर स्मार्ट बनाए जाएंगे। प्रोजेक्ट में जबलपुर और उज्जैन का चयन किया गया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इन दोनों शहरों की डीपीआर बना ली है। इसे जल्द ही भारत सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।

कुल 135 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट में शहरों का सुव्यवस्थित विकास किया जाएगा। खासकर इन शहरों में तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (सालिड वेस्ट मैनेजमेंट) जैसे क्षेत्रों में विकास किया जाएगा। बता दें कि भारत सरकार ने स्मार्ट सिटीज-2.0 योजना की शुरूआत की है। योजना के तहत 100 स्मार्ट शहरों में से 18 शहरों का चयन किया गया है। इन शहरों को लगभग 135 करोड़ की राशि दी जाएगी। जिसमें 50 प्रतिशत राज्य शासन का समावेश भी होगा। इनमें मप्र से जबलपुर और उज्जैन का चयन हुआ है।