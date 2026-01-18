जहांगीराबाद गौकशी कांड: थाना पुलिस की जांच में नहीं मिले ठोस सबूत, अब SIT करेगी 'खूनी खेल' का पर्दाफाश

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। जहांगीराबाद स्थित बूचड़खाने में सामने आए बहुचर्चित गौकशी मामले की जांच अब पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआइटी) को सौंप दी गई है। करीब एक महीने तक चली जहांगीराबाद थाना पुलिस की जांच में गौकशी से जुड़े कोई ठोस और निर्णायक सबूत सामने नहीं आने के बाद यह फैसला लिया गया है। हालांकि एसआइटी के गठन की घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन अब तक उसमें शामिल अधिकारियों की आधिकारिक नियुक्ति नहीं हो पाई है, जिससे जांच की गति और मंशा दोनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

सीसीटीवी फुटेज और पुलिस का दावा जहांगीराबाद पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जांच में बूचड़खाने परिसर में लगे कुल 32 सीसीटीवी कैमरों की करीब 35 दिन की रिकार्डिंग खंगालने का दावा किया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, फुटेज की गहन पड़ताल में कहीं भी गौवंश दिखाई नहीं दिया। कैमरों में केवल भैंसों को लाया और काटा जाना रिकार्ड हुआ है। इसी आधार पर पुलिस का कहना है कि प्रत्यक्ष रूप से बूचड़खाने के अंदर गौकशी के सबूत नहीं मिले हैं।