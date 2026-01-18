मेरी खबरें
    राहुल गांधी के भागीरथपुरा दौरे के बाद सियासी घमासान, बढ़ सकती है मुआवजे की राशि, कैलाश विजयवर्गीय बोले- जैसे जरूरत होगी, वैसी मदद करेंगे

    By Kuldeep BhawsarEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 18 Jan 2026 08:51:08 PM (IST)Updated Date: Sun, 18 Jan 2026 09:51:13 PM (IST)
    1. राहुल गांधी के दौरे के बाद जागी सरकार
    2. कांग्रेस ने थमाए 1.5 लाख के चेक
    3. भाजपा के बड़े नेताओं के आने की चर्चा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भागीरथपुरा दौरे के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। शासन की ओर से पीड़ितों को अब तक दो-दो लाख रुपये की सहायता राशि दी जा चुकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार इस राशि को बढ़ा सकती है।

    राहुल गांधी ने दिए थे एक-एक लाख रुपये

    दरअसल, राहुल गांधी ने दौरे के दौरान ही कांग्रेस की ओर से मृतकों के स्वजन को एक-एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता करते हुए चेक भी जारी कर दिए। इतना ही नहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी राहुल गांधी की मौजूदगी में 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा अलग से कर दी। इस तरह कांग्रेस की ओर से पीड़ितों को डेढ़ लाख रुपये की आर्थिक सहायता के बाद सियासत तेज हो गई है।


    वरिष्ठ नेतृत्व पूरे मामले में नजर बनाए हुए

    कांग्रेस नेताओं का कहना है कि हमारे राष्ट्रीय नेता ने मौके पर पहुंचकर पीड़ितों का दर्द साझा किया, लेकिन भाजपा का कोई बड़ा राष्ट्रीय नेता अब तक भागीरथपुरा नहीं पहुंचा। हालांकि भाजपा नेताओं का कहना है कि वरिष्ठ नेतृत्व पूरे मामले में नजर बनाए हुए है। किसी बड़े नेता के आने के संकेत नहीं राहुल गांधी के इंदौर दौरे के बाद भाजपा के किसी बड़े राष्ट्रीय नेता के भागीरथपुरा आने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन सूत्रों का कहना है कि ऐसी कोई योजना नहीं है। फिलहाल शासन का पूरा ध्यान भागीरथपुरा में स्थितियां सामान्य करने पर है। क्षेत्र में पानी और ड्रेनेज की लाइनों के साथ-साथ सड़कों का काम भी किया जाना है।

    जैसी आवश्यकता होगी वैसी मदद करेंगे हम पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। जैसे आवश्यकता होगी वैसी सहायता करेंगे। भागीरथपुरा के नागरिक हमारे हैं। हम उनकी मदद के लिए हमेशा से तैयार हैं।- कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय प्रशासन मंत्री

