मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी को ब्लैकमेल करने का कथित आरोप, दो पत्रकार गिरफ्तार

    शिकायत में आरोप लगाया गया है कि डिजिटल मीडिया के कुछ पत्रकारों ने उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी से जुड़ी भ्रामक और झूठी खबरें प्रकाशित कीं और बाद में उन्हें हटाने के लिए रकम की मांग की गई। मामले में तीन पत्रकारों के नाम सामने आए हैं। जयपुर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मनीष अग्रवाल ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है।

    By Brijendra Rishishwar
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 17 Oct 2025 09:54:28 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 17 Oct 2025 11:48:58 PM (IST)
    राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी को ब्लैकमेल करने का कथित आरोप, दो पत्रकार गिरफ्तार
    डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को किया गया गिरफ्तार।

    HighLights

    1. बताया गया है कि एफआईआर के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है।
    2. यह शिकायत जयपुर के रहने वाले एक युवक ने 28 सितंबर को दर्ज कराई थी।
    3. जयपुर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मनीष अग्रवाल ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी भोपाल में पत्रकारिता जगत में उस समय हलचल मच गई, जब जयपुर पुलिस ने एक डिजिटल मीडिया प्लेटफार्म के दो पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी से संबंधित कथित ब्लैकमेलिंग के एक मामले में की गई है।

    सूत्रों के अनुसार, जयपुर के थाना करणी विहार में दर्ज एक एफआईआर के आधार पर यह कार्रवाई की गई। शिकायत जयपुर के एक युवक ने गत 28 सितंबर को दर्ज कराई गई थी।

    शिकायत में आरोप लगाया गया है कि डिजिटल मीडिया के कुछ पत्रकारों ने उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी से जुड़ी भ्रामक और झूठी खबरें प्रकाशित कीं और बाद में उन्हें हटाने के लिए रकम की मांग की गई।

    मामले में तीन पत्रकारों के नाम सामने आए हैं। जयपुर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मनीष अग्रवाल ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.