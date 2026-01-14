बड़े तालाब पर ‘Khelo MP’ का आगाज: लेजर शो और आतिशबाजी के बीच प्रदेश के सबसे बड़े खेल महाकुंभ का CM ने किया शुभारंभ

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: झीलों की नगरी भोपाल का बोट क्लब मंगलवार शाम रोशनी और उत्साह से जगमगा उठा। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने वाटर प्रोजेक्शन, भव्य लेजर शो और आतिशबाजी के बीच ‘खेलो एमपी यूथ गेम्स’ (Khelo MP Youth Games) का औपचारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग भी मौजूद रहे। समारोह में शाटपुट खिलाड़ी समरदीप सिंह गिल के मशाल लेकर पहुंचते ही पूरा परिसर तालियों की गूंज से भर उठा।

पहली बार खेल संघ और विभाग साथ समारोह में गेम्स के मैस्काट (शुभंकर), आधिकारिक जर्सी, लोगो और थीम सान्ग का अनावरण किया गया। चीता आधारित शुभंकर का नाम ‘वीरू’ रखा गया है। देश में पहली बार खेल विभाग और सभी खेल संघ मिलकर इस आयोजन को सफल बना रहे हैं। इस महाकुंभ से चयनित टीमें आगे राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी।