Indian Railways: ट्रेन यात्रियों को बड़ी राहत... रेलवन ऐप से टिकट खरीदना हुआ सस्ता, सभी डिजिटल भुगतान पर 3% की छूट

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना: यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा देने और कैशलेस लेन-देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पश्चिम मध्य रेल के अंतर्गत आने वाले तीनों मंडलों में रेलवन ऐप (RailOne App) के माध्यम से अनारक्षित टिकट खरीदने पर अब 3 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह छूट 14 जनवरी 2026 से 14 जुलाई 2026 तक प्रायोगिक आधार पर लागू रहेगी। पहले यह सुविधा केवल आर-वॉलेट के माध्यम से भुगतान करने पर उपलब्ध थी, लेकिन अब UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग सहित सभी स्वीकृत डिजिटल भुगतान विकल्पों पर यह लाभ दिया जाएगा।
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से अनारक्षित श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों को टिकट मूल्य पर सीधी बचत होगी। विशेष रूप से दैनिक यात्रियों और उपनगरीय क्षेत्रों में सफर करने वालों को इस योजना से अधिक लाभ मिलने की संभावना है।
डिजिटल टिकटिंग को बढ़ावा मिलने से रेलवे टिकट काउंटरों पर लगने वाली लंबी कतारों से यात्रियों को राहत मिलेगी। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि नकद लेन-देन में होने वाली असुविधाओं से भी छुटकारा मिलेगा। रेलवे की यह पहल डिजिटल इंडिया अभियान को मजबूती देने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।
रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे इस डिजिटल सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग करें और आधुनिक भुगतान माध्यमों को अपनाकर सुरक्षित, सरल और सुविधाजनक यात्रा अनुभव का लाभ उठाएं।
