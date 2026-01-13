Indian Railways: ट्रेन यात्रियों को बड़ी राहत... रेलवन ऐप से टिकट खरीदना हुआ सस्ता, सभी डिजिटल भुगतान पर 3% की छूट

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना: यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा देने और कैशलेस लेन-देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पश्चिम मध्य रेल के अंतर्गत आने वाले तीनों मंडलों में रेलवन ऐप (RailOne App) के माध्यम से अनारक्षित टिकट खरीदने पर अब 3 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

सभी डिजिटल माध्यमों पर मिलेगी छूट रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह छूट 14 जनवरी 2026 से 14 जुलाई 2026 तक प्रायोगिक आधार पर लागू रहेगी। पहले यह सुविधा केवल आर-वॉलेट के माध्यम से भुगतान करने पर उपलब्ध थी, लेकिन अब UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग सहित सभी स्वीकृत डिजिटल भुगतान विकल्पों पर यह लाभ दिया जाएगा।