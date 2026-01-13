मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Indian Railways: ट्रेन यात्रियों को बड़ी राहत... रेलवन ऐप से टिकट खरीदना हुआ सस्ता, सभी डिजिटल भुगतान पर 3% की छूट

    Indian Railway News: डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने और यात्रियों को अधिक सुविधा देने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे ने एक अहम कदम उठाया है। पश्चिम मध् ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 13 Jan 2026 11:45:11 PM (IST)Updated Date: Tue, 13 Jan 2026 11:45:11 PM (IST)
    Indian Railways: ट्रेन यात्रियों को बड़ी राहत... रेलवन ऐप से टिकट खरीदना हुआ सस्ता, सभी डिजिटल भुगतान पर 3% की छूट
    डिजिटल इंडिया को बढ़ावा, RailOne App पर छह महीने तक 3 प्रतिशत डिस्काउंट

    HighLights

    1. रेलवन ऐप से अनारक्षित टिकट पर 3 प्रतिशत छूट
    2. सभी डिजिटल भुगतान विकल्पों पर लागू होगी सुविधा
    3. डिजिटल इंडिया अभियान को मिलेगा बढ़ावा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना: यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा देने और कैशलेस लेन-देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पश्चिम मध्य रेल के अंतर्गत आने वाले तीनों मंडलों में रेलवन ऐप (RailOne App) के माध्यम से अनारक्षित टिकट खरीदने पर अब 3 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

    naidunia_image

    सभी डिजिटल माध्यमों पर मिलेगी छूट

    रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह छूट 14 जनवरी 2026 से 14 जुलाई 2026 तक प्रायोगिक आधार पर लागू रहेगी। पहले यह सुविधा केवल आर-वॉलेट के माध्यम से भुगतान करने पर उपलब्ध थी, लेकिन अब UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग सहित सभी स्वीकृत डिजिटल भुगतान विकल्पों पर यह लाभ दिया जाएगा।


    यात्रियों को होगी सीधी आर्थिक बचत

    रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से अनारक्षित श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों को टिकट मूल्य पर सीधी बचत होगी। विशेष रूप से दैनिक यात्रियों और उपनगरीय क्षेत्रों में सफर करने वालों को इस योजना से अधिक लाभ मिलने की संभावना है।

    naidunia_image

    भीड़ और समय की बचत भी होगी

    डिजिटल टिकटिंग को बढ़ावा मिलने से रेलवे टिकट काउंटरों पर लगने वाली लंबी कतारों से यात्रियों को राहत मिलेगी। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि नकद लेन-देन में होने वाली असुविधाओं से भी छुटकारा मिलेगा। रेलवे की यह पहल डिजिटल इंडिया अभियान को मजबूती देने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।

    रेलवन ऐप की प्रमुख सुविधाएं

    • रेलवन ऐप यात्रियों को कई आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराता है।

    • आरक्षित व अनारक्षित टिकट बुकिंग व रद्दीकरण

    • ट्रेन व पीएनआर से जुड़ी जानकारी

    • लाइव ट्रेन स्टेटस

    • ई-कैटरिंग सेवा

    • शिकायत एवं सुझाव दर्ज करने की सुविधा

    रेलवे की यात्रियों से अपील

    रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे इस डिजिटल सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग करें और आधुनिक भुगतान माध्यमों को अपनाकर सुरक्षित, सरल और सुविधाजनक यात्रा अनुभव का लाभ उठाएं।

    यह भी पढ़ें- उज्जैन कालभैरव मंदिर में शीघ्र दर्शन के नाम पर अवैध वसूली, पुलिस ने 9 को दबोचा, सीधे जेल भेजे गए आरोपी

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.