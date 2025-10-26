Ladli Behna Yojana: अगर अब तक नहीं मिला लाभ तो न हों निराश! जानें नया आवेदन करने का आसान तरीका और जरूरी डॉक्यूमेंट

डिजिटल डेस्क। लाडली बहना योजना(Ladli Behna Yojana) , मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए एक योजना है। इस योजना का लक्ष्य 21 से 60 साल की उम्र की आर्थिक रूप से कमजोर शादीशुदा, तलाकशुदा या छोड़ी गई महिलाओं को सशक्त बनाना है। लाभार्थियों को यह नकद राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में मिलेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में इसमें कुछ सुधार किए हैं, जैसे कि मासिक सहायता राशि में बढ़ोतरी और त्योहारों पर बोनस। आप आधिकारिक पोर्टल या स्थानीय सरकारी केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन या Offline आवेदन कर सकते हैं।

लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी वेलफेयर स्कीम है, जिसे मई 2023 में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता देना है। योजना के तहत योग्य महिलाओं को हर महीने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के ज़रिए उनके बैंक अकाउंट में आर्थिक सहायता भेजी जाती है।

साल 2023 में हुआ था शुरू

कैसे कर सकते हैं अप्लाई

लाडली बहना योजना के लिए आवेदन करने के लिए इच्छुक महिलाएं आधिकारिक पोर्टल cmladlibahna.mp.gov.in पर जा सकती हैं। इसके अलावा आवेदन ऑफलाइन भी किया जा सकता है। ग्राम पंचायत, सेवा केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र या कैम्प साइट्स पर जाकर फॉर्म भरे और जमा किए जा सकते हैं।

लाडली बहना योजना 2025 में फॉर्म कैसे भरें?

लाडली बहना योजना में आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:

आधिकारिक पोर्टल या नज़दीकी सरकारी केंद्र पर जाएं.

ऑनलाइन आवेदन के लिए समग्र आईडी और आधार कार्ड का उपयोग करके लॉगिन करें.

नए आवेदकों को पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, जबकि पुराने यूज़र सीधे लॉगिन कर सकते हैं.

आवेदन फॉर्म में सभी जरूरी जानकारी भरें.

आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.

फॉर्म सबमिट करें और एप्लीकेशन नंबर सुरक्षित रखें.

ऑफलाइन आवेदन के लिए फोटो और रसीद कैम्प साइट पर जमा करनी होती है.

लाडली बहना योजना पात्रता (Eligibility)

आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए.

महिला की उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए.

महिला शादीशुदा, तलाकशुदा या छोड़ी गई हो सकती है.

परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए.

परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक जमीन, ट्रैक्टर या चारपहिया वाहन नहीं होना चाहिए.

जरूरी दस्तावेज (Required Documents)

आधार कार्ड (e-KYC वेरिफाइड हो तो बेहतर)

समग्र आईडी / परिवार आईडी

आय प्रमाण पत्र

निवास प्रमाण पत्र

बैंक पासबुक / अकाउंट डिटेल्स (DBT और आधार से लिंक्ड)

राशन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो

समग्र से लिंक मोबाइल नंबर (OTP वेरिफिकेशन के लिए)

