बिजली बिल में राहत... मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का बड़ा तोहफा, स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को मिली ₹2.71 करोड़ की सब्सिडी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को टाइम ऑफ डे (टीओडी) योजना के अंतर्गत बड़ी राहत दी गई है। कंपनी के कार्यक्षेत्र में कुल चार लाख 29 हजार 935 स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को उनके मासिक विद्युत बिल में 2 करोड़ 71 लाख 72 हजार रुपये की छूट प्रदान की गई। इसमें भोपाल के 2 लाख 49 हजार 467 उपभोक्ताओं को 1 करोड़ 53 लाख 47 हजार रुपये की दिन के टैरिफ में छूट का लाभ मिला।

बिजली खपत के आधार पर प्रदान की गई रियायत कंपनी ने बताया कि यह रियायत स्मार्ट मीटरिंग पहल के अंतर्गत उपभोक्ताओं की बिजली खपत के आधार पर प्रदान की गई है। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को सोलर आवर यानी सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक बिजली उपयोग करने पर ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर पर 20 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। यह छूट घरेलू, गैर-घरेलू, सार्वजनिक जल कार्य, स्ट्रीट लाइट तथा निम्नदाब औद्योगिक श्रेणी के उन उपभोक्ताओं को मिल रही है, जिनका स्वीकृत लोड अथवा अनुबंध मांग 10 किलोवाट तक है। यह सभी छूट सरकारी सब्सिडी को छोड़कर गणना की जा रही है।