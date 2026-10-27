कांग्रेस के नैरेटिव का सोशल मीडिया के माध्यम से जवाब देगी मध्य प्रदेश भाजपा

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। राजनीतिक बयानों और कांग्रेस के नैरेटिव का जवाब भाजपा सोशल मीडिया के माध्यम से देगी। कांग्रेस द्वारा इंटरनेट मीडिया पर चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों और दावों का मजबूती से जवाब देने के लिए भाजपा सोशल मीडिया कैंपेन चलाएगी। इसके माध्यम से भाजपा युवा पीढ़ी, विशेषकर 'जेन-जी' तक अपनी बात पहुंचाएगी।

विधानसभा और मंडल स्तर पर टीम बनाई जाएगी। सोशल मीडिया पर भी लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ अभियान चलाया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 50 नवयुवक इन्फ्लुएंसर्स के साथ संवाद किया जाएगा। इस पूरी कार्ययोजना को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय में सोमवार को सोशल मीडिया विभाग की कार्यशाला आयोजित की गई।